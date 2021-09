La 'normalidad' llega con el fin de las restricciones

Castilla y León entrará el próximo martes en la nueva normalidad o en una situación denominada de «riesgo controlado» por la evolución positiva de la pandemia, lo que se traduce en la supresión de todo tipo de aforos en comercios, hostelería y otro tipo de recintos cerrados de índole cultural o deportivo, donde sin embargo se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarilla y la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Además, la Comunidad mantiene los protocolos en centros escolares y las guías en centros sociosanitarios, así como las limitaciones de público en competiciones de ámbito estatal, que afecta a las profesionales, tal y como anunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. De este modo, el Plancal pasa a nivel 1 y se afrontará solo con medios propios y privados de la Comunidad.

Igea, que reconoció que este cambio se debe a una cuestión terminológica, señaló que no le gusta «nueva normalidad» y se apuesta ahora por el ‘riesgo controlado’. «Creemos que es el nombre apropiado porque no ha desaparecido el riesgo, pero está razonablemente controlado. Es una excelente noticia: rebajar aforos en lo que no depende de la normativa estatal y caminar hacia un escenario de vida progresiva normal», espetó Igea en declaraciones recogidas por Ical, quien consideró que, en resumen, la Comunidad «está cada vez más cerca de poder emprender una vida completamente normal y una actividad económica en próximos días y semanas».

El vicepresidente explicó, tras el Consejo de Gobierno, que estas medidas llegan derivadas por el alto porcentaje de inmunización de la población diana, que en Castilla y León supera el 90 por ciento con al menos una dosis y alcanza el 86,5 por ciento con la pauta completa. «Se trata de tasas prácticamente desconocidas. España lidera estos porcentajes en el ránking mundial. Y Castilla y León es la cuarta en estos porcentajes», argumentó. Además, la Comunidad ha caído en incidencia acumulada al puesto 17 tanto a 14 como a siete días, lo que «dice mucho de la eficacia y campaña de vacunación y las medidas adoptadas».

Sobre la posibilidad de retirar las mascarillas en los recreos en los centros escolares, Igea comentó que «caminarán paso a paso». Al respecto, señaló que aún existe un porcentaje de educación infantil, de menores de 12 años, sin vacunar. «Tenemos que esperar y saber qué se decide en estudios en marcha a nivel europeo y mundial. Hasta que se sepa esta decisión no es prudente anunciar una decisión definitiva por parte de la Junta», incidió. En todo caso, expresó que en los institutos, donde los jóvenes tienen más de 12 años y en un gran porcentaje están vacunados, se puede retirar la mascarilla al aire libre, en los recreos, si se mantiene la distancia de seguridad.

Por último, avanzó que Sanidad ha observado un impacto «escaso» de la incidencia en las fiestas que han transcurrido desde hace más de un mes, y por las que han pasado grandes ciudades como Palencia, Valladolid y Salamanca, entre otras. «No nos hace pensar en aumentos significativos», respondió.

Desde julio.

Este nuevo contexto aprobado ayer en lo referido a la contención de la covid-19 entrará en vigor a partir de las 00.00 horas del próximo martes, 21 de septiembre. De esta forma decaerá entonces el actual nivel 1 vigente desde mediados del mes de julio, con lo que se pone fin a las limitaciones sectoriales referidas a aforos y horarios, manteniéndose, eso sí, las recomendaciones y obligaciones generales para la prevención de la pandemia: uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados de uso público y en abiertos cuando no sea posible mantener el metro y medio de distancia social de seguridad, ventilación de espacios y lavado frecuente de manos; continuidad en las medidas generales de higiene y prevención aplicables a todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público; y para el control de aforo y entrada, salida, circulación y presencia de público espectador o asistencia en establecimientos, con el fin de evitar aglomeraciones y asegurar el cumplimiento de la obligación de mantener la distancia de seguridad.

Tras conocerse la relajación de las medidas en Castilla y León, Luis Tudanca calificó dicha noticia como «magnífica» por la desescalada y que se pueda «reabrir la actividad económica, la actividad social». En Castilla y León, dijo, «hemos sufrido mucho; hemos sido una de las comunidades autónomas más afectadas. Necesitamos la recuperación económica, pero la necesitamos con seguridad y con consenso de los sectores más afectados». «Hay que proteger y garantizar la salud; por supuesto, es lo primero pero me parece que es una buena noticia que los avances en la vacunación nos permitan abrir la actividad económica, social y sanitaria en nuestra comunidad», añadió.