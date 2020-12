AirCar, un vehículo para surcar los cielos

No es un sueño, una idea, un proyecto. Es una realidad y ya está aquí. Se trata del AirCar, un vehículo volador que ha desarrollado la empresa Klein Visiony que puede funcionar tanto en la carretera como en el cielo.

Equipado con un motor BMW de 1,6 litros de 140 caballos, el vehículo pesa 1.100 kilos y, con los dos asientos disponibles ocupados, puede llevar 200 kilos más. Según los datos técnicos, el coche tiene una autonomía de 1.000 km, con un consumo de 18 litros. La velocidad de la máquina en vuelo es de 200 km/h y necesita una distancia mínima de 300 metros para poder despegar.

Hace unos días, el aparato ha realizado con éxito su primer vuelo de prueba en el aeropuerto de Piestany, situado en Eslovaquia. El vehículo futurista se mueve a lo largo de la pista y luego se transforma: el spoiler se convierte en una cola aerodinámica mientras que por los costados aparecen las alas. Posteriormente se prende el propulsor de hélice que empuja el auto hasta que éste despega. Durante el ensayo, AirCar realizó dos aterrizajes y dos despegues y voló alrededor de 460 metros.

AirCar, un vehículo para surcar los cielosEste es el quinto prototipo desarrollado por Klein Vision. En la compañía afirman que solo han necesitado 18 meses desde la idea inicial hasta el producto ha estado casi listo. El aparato podría aparecer en las carreteras para el año siguiente tras completar los ensayos de seguridad.

«Con AirCar llegarás a tu destino sin la molestia de conseguir un traslado al aeropuerto y pasar por la seguridad comercial, puedes conducir tu AirCar al campo de golf, la oficina, el centro comercial o tu hotel y estacionarlo en un estacionamiento normal», explica Anton Zajac, cofundador, inversor y piloto de Klein Vision.

El uso de este nuevo vehículo podrá ser tanto particular, como de transporte comercial o, incluso, de taxi. Pese a que no han querido dar más detalles, lo que sí han indicado desde Klein Vision es que ya tienen el primer comprador.

Aunque parezca de ciencia ficción, los coches voladores comienza a asomar en el horizonte con propuestas muy interesantes en autonomía y flexibildiad.

Un posible medio de transporte que se tiene que enfrentar a uno de los sectores más seguros del mundo: el aeronáutico. Permisos, comprobaciones, pruebas... Todo un compendio de trabas administrativas y técnicas necesarias para conseguir el permiso de vuelo. En parte gracias a esas exigencias, apuestas como la de Klein Vision ofrecen un panorama alentador en la industria de coches voladores con vehículos muy logrados.