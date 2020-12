Las ayudas por la riada llegarán a polideportivo y piscina

La fuerte tormenta que provocó una riada en Las Navas del Marqués a finales del mes de agosto del pasado año aún tiene por delante mucho camino para que pueda quedar en el olvido en la localidad. Y no se trata solo de los daños personales, en viviendas, que se sufrieron sino como se vieron afectadas las infraestructuras.

En este caso, recientemente se conoció que el Gobierno de España había concedido fondos por un total de 544.076 euros a entidades locales de la provincia de Ávila por los daños causados por las trombas de agua y las tormentas que se produjeron en el episodio de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 25 y el 27 de agosto de 2019. Fue precisamente la localidad de Las Navas la que más se vio afectada y también la que recibe la mayor parte de las ayudas, con casi 411.000 euros.

Así mismo, dentro de la partida que llega a Ávila para la Diputación Provincial de Ávila se concedieron 69,975 euros; al Ayuntamiento de La Horcajada, 30.544; y el de San Martín del Pimpollar, 32.618, dentro de unas ayudas que solo llegaron a Ávila y Segovia en Castilla yLeón.

Esta línea de subvenciones, ya que ha habido otras con anterioridad, tienen como objetivo la ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades dañadas por catástrofes naturales, con una financiación del 50 por ciento de los costes.

En el caso de Las Navas del Marqués las aportaciones llegarán a proyectos concretos y servirán para que se puedan ejecutar, a ser posible a lo largo del próximo año.

Según explica el alcalde de Las Navas del Marqués, Javier Sastre, se trata de proyectos que se habían presentado tras la riada, cada uno con un fin concreto. Uno de los más importantes que se han conseguido es el de la piscina de Los Matizales, que se dañó por completo. Para que vuelva a entrar en funcionamiento es necesaria una inversión de 280.000 euros para lo cual ahora están recibiendo 140.000, justo la mitad. Solo hay que recordar el estado en el que quedó esta piscina tras la riada, con diferentes daños en el espacio y toda llena de barro y lodo.

Otra gran parte será para actuar en aceras y asfalto, con 220.000 euros, de nuevo con el 50 por ciento de financiación, el máximo que se podía conseguir. Con este dinero será posible actuar en más de 20.000 metros cuadrados de asfaltado.

Unos 160.000 euros son necesario para otro de los proyectos más destacados y también el que más tramitación se espera que necesite. Se trata de la construcción de un paso elevado en la zona del Alcantarillón. Hay que recordar que con la tormenta el arroyo del Corcho taponó e inundó la zona de Colonia Botella en el paso que hay por debajo de la carretera, pero por debajo de esta zona, a unos 200 metros, hay un paso por debajo de la vía y allí también afectó el agua y arrancó el paso para las personas, que no se puede rehacer como estaba antes porque Confederación no lo permite así y se hará, por tanto, uno elevado.

El suelo del polideportivo es otro de los proyectos subvencionados tras los daños provocados por la riada, al entrar mucho agua por la puerta grande, y que afectan a 1.200 metros cuadrados porque hay que cambiar el suelo entero. El presupuesto aquí es de 56.000 euros. Hay además otras dos partidas más pequeñas, una para caminos y otra de asfaltado y cunetas de las carreteras que van la presa.

En total, esos más de 400.000 euros que se han concedido (se aprobaron todos los proyectos y todos con el máximo de financiación posible del 50 por ciento), son una cifra que se necesita multiplicar por dos (superará los 800.000 euros) para poder ejecutar las obras necesarias y por tanto que supone buscar presupuesto y dinero para llevarlas a cabo, ya sea vía presupuesto o remanentes de tesorería.

La idea que tiene el Ayuntamiento es hacerlo todo el próximo año aunque también son conscientes de que proyectos como el paso elevado pueden ser más complicados porque no se trata solo de hacer el proyecto sino que al estar cerca de las vías y afectar a cauces hay posibles alcances a Renfe y la Confederación Hidrográfica del Tajo que no se pueden obviar.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Las Navas recibe dinero para intentar paliar los daños de la riada. Ya anteriormente se concedieron fondos para las obras más urgentes, las esenciales en temas como agua y saneamiento y que se hicieron en los primeros 30 días y que incluyeron, por ejemplo, los daños que hubo en una de las presas y que se tuviera que bombear desde otra. Entonces la subvención fue por la totalidad.