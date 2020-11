El Parque Regional de Gredos luce ya como Reserva Starlight

Hace una semana el Parque Regional de Gredos conseguía la Certificación de Reserva Starlight, la decimoquinta en el mundo en lograrlo y el primer espacio de Castilla y León que cuenta ya con este distintivo de carácter internacional gracias a la «excepcional calidad de sus cielos oscuros». Pues bien, este viernes, una semana después prácticamente de saltar la noticia la directora gerente de la Fundación Starlight, Antonia Varela, se desplazaba a Ávila, a Gredos y, concretamente, a la localidad de Navarredonda para hacer entrega del certificado que acredita este logro que «solo ha sido posible gracias al trabajo coordinado e ilusionante» de la Diputación de Ávila, la Junta de Castilla y León y las diferentes administraciones. A todas ellas les transmitió sus felicitaciones.

Junto a Varela, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, el delegado de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero y más de una veintena de alcaldes de los pueblos que conforman el parque regional y que, por tanto, son parte de esta ‘reserva’, un parque regional que ahora será más conocido y reconocido de manera internacional gracias a esos cielos oscuros.

Para Carlos García es todo un logro el reconocimiento que a su vez es, decía, «fruto el esfuerzo y del trabajo al unísono entre las diferentes administraciones». Un trabajo que se ha prolongado en el tiempo a lo largo de siete años y que ahora se pone en valor con la certificación, pero que ante todo debe servir expresaba García «para incrementar el compromiso para ese desarrollo social y económico de esta magnífica zona puesto que abre un montón de oportunidades de desarrollo para muchas personas, autónomos, guías y empresarios en definitiva que ahora pueden usar las sinergias que llegan con esta certificación».

El Parque Regional de Gredos luce ya como Reserva StarlightPara Antonia Varela, quien bien conoce el significado de ser reserva Starlight, la llegada de la certficación en tiempos de covid puede además ser una oportunidad puesto que estamos hablando de un recurso turístico que se desarrolla «en espacios abiertos, no masificados y atractivos».

El cielo, explicaba, es un recurso «no sólo para la ciencia, para la cultura, la astronomía, el medioambiente o la diversidad, también es un factor de desarrollo económico local», tanto por el ahorro energético que supone «el alumbrado inteligente en innovador sino también porque el turismo de estrellas en una modalidad responsable de turismo sostenible».

La certificación de Reserva Starlight para el parque de Gredos es una oportunidad de cuidar el cielo, pero también de desarrollo económico de una zona sin duda privilegiada pues prácticamente se pueden contar con los dedos de las manos los espacios que cuentan con este distintivo. Ocho espacios están en España (Aragón, el parque nacional del Teide, Fuerteventura o Menorca) y otros tantos fuera (Canadá, Chile, Nueva Escocia...).

Tanto Varela como el delegado de la Junta y el presidente de la Diputación pusieron en valor ese trabajo al unísono de las administraciones pero también es de agradecer «el trabajo anónimo de mucha gente» decía García en la consecución de un logro que es un recurso necesario «para fijar población: es para estar satisfechos», continuaba el presidente de la Diputación.

En ese sentido y uniéndose a la satisfacción de García, Hernández Herrero, aseguraba que este logro en «un acto de reconocimiento a los valores intrínsecos del parque regional de Gredos». Los abulenses sabemos que esos valores están ahí, reconocía pero ahora la certificación «amplía la posibilidad de generar valor económico, sostenibilidad y atractivos». A partir de ahora será «un motivo más para disfutar de Gredos, visitar Gredos y generar actividad en Gredos».

No fueron Varela, García y Hernández Herrero los únicos en intervenir en este acto, también tomó la palabra en nombre de los alcaldes de los 28 municipios que conforman el parque regional de Gredos, el regidor de Navarredonda, José Manuel Jiménez, anfitrión además, pues la entrega del certificado se desarrolló en su pueblo.

En su discurso quiso agradecer ese trabajo anónimo de muchos al que se había referido el presidente de la Diputación, sólo que él si dio algún nombre. No dudó en dirigirse al «loco de la colina, a Paco de El Milano», el primero que miró al cielo para ver en él una oportunidad para el turismo; o a Eva, de la casa rural El Altozano por poner las herramientas en su establecimiento para desde allí poder observar las estrellas.

Animó a los alcaldes a invertir en iluminación eficiente que permita conservar mejor las condiciones de esos cielos que tal alegría acaban de darles y lo hizo además mirando al ahorro que a la larga experimentarán las arcas municipales con esa inversión. Decía que los alcaldes en general «somos peseteros» e invertir en mejorar la eficiencia energética les ayudará a conseguir esa meta.

También dio otro nombre, el de Antonio Cabanillas, magnífico fotógrafo de los cielos estrellados de Gredos y cuyas instantáneas además adornaban las paredes del lugar en el que se puso en escena la entraga de la certificación.

En breve, en diciembre, avanzó tienen previsto realizar actividades turísticas para la observación de estrellas en Navarredonda, máxime porque el día 21 se producirá la conjunción de Júpiter y Saturno «algo que no ocurre desde 1226» y por eso agradeció a Varela que pusiera a disposición monitores Starlight para hacerlo posible. Para finalizar animó a cuidar los cielos oscuros que ahora también serán su santo y seña.