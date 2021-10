Ávila y Diocesanos se citan en un día de fiesta

En día de fiesta, el derbi de la capital. Qué mejor escenario para un partido sin la historia de otros duelos pero con la misma carga emocional.Apenas cuenta con un año de vida y dos partidos a sus espaldas, pero ya es una fecha marcada en el calendario de unReal Ávila y un Colegios Diocesanos UCAV que este martes, a partir de las 17,00 horas en el Adolfo Suárez, volverán a verse las caras tras una 2020-21 que abría un nuevo capítulo para el fútbol abulense. Cada uno reclamó el suyo para sí, como si el Sancti Spíritu y el Adolfo Suárez quisieran ser protagonistas de esta particular historia. Uno de esos partidos que crecen al calor de las emociones de dos aficiones que, por encima de todo, piden a los suyos dar la cara en un choque «que espero sea bonito» se dicen a sí mismos los dos entrenadores, Somoza y Borja Rubiato, que busca como entrenador la victoria que como jugador –con dos acciones el delantero desatascó (2-0) un duelo demasiado espeso y en el que le faltó valentía a Diocesanos– regaló a los encarnados en el Adolfo Suárez. Fue la 'venganza' tras el 2-1 en un Sancti Spíritu donde los goles de dos ex, Oli e Iván Vila, llevaron al éxtasis a los colegiales.

La balanza de la historia está igualada, pero la del presente es muy diferente. Porque en el Adolfo Suárez están de dulce. Los encarnados son segundos. No sólo es cuestión de números sino de sensaciones. La propuesta de Rubiato ha calado en un vestuario que muerde en cada una de las acciones. Así destrozaron al Bembibre y de la misma manera arrollaron al Salamanca B. Intensidad, energía y solidez defensiva en un equipo que interpreta a la perfección la presión alta, la recuperación en campo propio y la contra en avalancha. En tres partidos, diez goles. Espada, su pichichi y máximo goleador del Grupo VIII, rebosa confianza. En área propia, el escenario es parecido. Seis jornadas y cinco porterías a 'cero'. No es fácil hacer gol a los encarnados. Sin duda, son los favoritos, pero Rubiato advierte, «el Diocesanos viene en dinámica positiva.Si no igualamos su intensidad, nos pasarán por encima».

No le falta razón al de Santa María del Tiétar.Tras un comienzo de temporada en el que les costó encontrarse, los colegiales están recuperando su esencia.Aún les falta, especialmente con el balón en los pies, pero los de Somoza han vuelto a ser el bloque fiable que todos esperaban. Ahora toca convencerse de que pueden. «Debemos ser valientes» dice Somoza. El año pasado les faltó atrevimiento. Pagaron la novatada en un escenario que siempre impone pero que este martes se vestirá de gala para uno de esos partidos en los que el fútbol debe ser una fiesta.

«Debemos estar muy concentrados e igualar su intensidad»

El año pasado lo vivió como jugador, este año lo hará como entrenador, desde un banquillo en el que Borja Rubiato tiene muy claro lo que pide a los suyos para el derbi. «Debemos jugar al mismo nivel de intensidad que nuestro rival, porque de lo contrario nos pasarán por encima» avisa el de Santa María del Tiétar tras un fin de semana en Salamanca que permitió al equipo sumar su primera victoria a domicilio. Está contento por «los resultados» y por las sensaciones, «que siguen siendo muy buenas». Suma en todos los aspectos de la competición un equipo efectivo en todas las áreas del campo. «Es importante que cuando pisemos área rival lo hagamos con hambre y cuando sea la nuestra lo hagamos con la conciencia de que tenemos que proteger a nuestro portero. Es trabajo colectivo». Un esfuerzo que quiere que los suyos mantengan este martes ante el Diocesanos porque «es un equipo que llega en un buen momento, que va en línea ascendente».

Considera Rubiato que los colegiales han recuperado una dinámica «positiva» comenta señalando el triunfo ante el Astorga y el empate ante un rival como el MirandésB. «Es un equipo que ya sabe que este año es diferente al anterior. El año pasado fue de adaptación pero este año, con los jugadores que tienen, han dado un salto de calidad. Sus miras serán diferentes, de quedar más arriba» valora sobre un equipo al que los resultados no han acompañado a lo hecho sobre el césped. «El resultado que tuvieron ante el Santa Marta fue muy exagerado para lo que hicieron». Habla del Diocesanos como un equipo «solidario, que se repliega rápido, que concede poco, cierran bien las líneas de pase.Será un partido largo. No debemos desesperarnos».Y en ese escenario quiere que los suyos le metan un «ritmo alto al juego» estando «muy atentos a su estrategia. De muy poco te generan ocasiones» advierte señalando a Aitor como una de las principales bazas ofensivas de los colegiales pero sin olvidarse de Mayorga, Quique, Encinar... «Tenemos que jugar muy concentrados». Ha sido el trabajo en el que se ha centrado el cuerpo técnico en estos días. «Nuestro trabajo ha sido ponerles en situación». Una situación tanto en lo propio como en lo ajeno. «Hay que tener en cuenta que para ellos es un partido muy importante dentro del año. Es un derbi, nos quieren ganar. Muchos de sus jugadores han estado aquí.A partir de aquí dentro del campo tendremos que tener tranquilidad, ser precisos».

«Tenemos que ser valientes y no tener complejos»

Tiene claro Somoza lo que quiere de los suyos este martes. «Tenemos que ser valientes». A partir de ahí, que dicte sentencia el fútbol. El recuerdo del último derbi en el Adolfo Suárez, donde los colegiales se vieron superados y atenazados por el escenario, es el punto de partida para los colegiales. «Sabemos lo que nos vamos a encontrar».

Sobre el césped del Adolfo Suárez, «y con independencia de lo que haga el Real Ávila», quiere Somoza que los suyos se centren en sí mismos. «El año pasado el equipo estuvo amedrentado. Si en Sancti Spíritu competimos muy bien, el día del Adolfo Suárez se nos hizo grande el partido. Tuvimos miedo a la hora de mirar a portería contraria, de apretar, meterle intensidad... Se trata de ser valientes, de hacer lo que hicimos en La Eragudina ante el Astorga. Tenemos que mirarlos a la cara, competirlos de tu a tu con nuestras armas. No tenemos las suyas pero tenemos otras y las tenemos que utilizar. Debemos de ser valientes y no tener complejos a la hora de competir, luego ya saldrá lo que tenga que salir. No tenemos nada que perder». Todo ello con la clara idea de «hacer un buen partido, de competirlo y plantar cara. Que sea un bonito partido dentro de ser competido, no tan desnivelado con el año pasado».

Delante tiene muy claro José Alberto Fernández Somoza que estará un Real Ávila en plena forma. «Son un equipo que están en plena racha en todo, de resultados, de juego, de cabeza, de intensidad. Un equipo muy distinto a lo que nos encontramos el año pasado. Un equipo muy diferente en su forma de juego, con una gran intensidad, fútbol directo. Un rival muy complicado de competir» avisa el técnico colegial. «Si eran jugadores sin nombres, viendo su rendimiento se van a hacer aquí el nombre. Son jugadores con los que han acertado de pleno.Si a su calidad se suma la intensidad que le meten a todo el partido, a todas sus acciones, la agresividad defendiendo, la solidaridad en el trabajo... Es un equipo con unas señas de identidad totalmente distintas y muy difícil de hacer ocasiones. Ahí están los números. Tienen un gran portero pero es trabajo en bloque del equipo.A eso le suman la efectividad en ataque».

Llegan al partido los colegiales tras un cambio de dinámica. «Estos tres últimos partidos hemos conseguido competir al nivel de lo que hacíamos el año pasado» celebra Somoza, que lamenta al mirar hacia atrás «el inicio de temporada que tuvimos».