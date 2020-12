Al 'tajo' en enero por intereses propios

Lo marca la Constitución en un punto que sí se respeta. Incluso por aquellos partidos que no se reconocen en la Carta Magna, el gran logro de eso que desprecian como el «régimen del 78». Pero hay artículos y artículos. Y el que señala que el mes de enero, como julio y agosto, se consideran inhábiles para los trámites parlamentarios es uno de los que se lleva cumpliendo desde que los españoles dieron su respaldo a la Ley Fundamental. Desde entonces se han hecho pocas excepciones y todas ellas relacionados con situaciones turbulentas a nivel política. Así, en 2016 se llegó a celebrar un debate de investidura, con el popular Mariano Rajoy como candidato, a finales de agosto, para tratar de acabar con la incertidumbre del país. El mismo motivo llevó a que sus señorías interrumpieran sus vacaciones navideñas la semana de Reyes de este 2020. Fue entonces cuando Pedro Sánchez consiguió el respaldo necesario para ser elegido presidente. Habilitaron esos días porque les interesaba a los diputados, porque, si no, como se explicaba antes, la Carta Magna remarca que no hay actividad parlamentaria.

El 2021 que está a la vuelta de la esquina será testigo, de nuevo, de esta anomalía parlamentaria, ya que los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos van a forzar que el Congreso habilite el mes de enero para poder avanzar en la reforma que limita la funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté con su mandato caducado, y para que la Comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, que afecta directamente al PP y que se constituye hoy, pueda, al menos, aprobar su plan de trabajo.

Según los escritos registrados en la Cámara Baja, los dos grupos que integran el Ejecutivo de coalición han sumado la firma de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para superar la mayoría absoluta que exige el Reglamento para poder habilitar sesiones en enero. Se trata de socios ya habituales del Gabinete, abertzales incluidos, entre los que solo falta el PNV. Y es que los nacionalistas vascos no ven clara la reforma del Poder Judicial impulsada por morados y socialistas, ya que teme que se pueda desatar un caos en los juzgados si el CGPJ no puede designar a nuevos magistrados en sustitución, por ejemplo, de los que se jubilan si se encuentra en funciones, como ocurre ahora mismo.

El PSOE y Podemos ya solicitaron que la reforma relativa a las competencias del órgano de poder de los togados, se tramitase por el procedimiento de urgencia, lo que implica reducir los plazos a la mitad. Tras su toma en consideración por el Pleno el pasado martes, el siguiente paso es que se abra un plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos y, al habilitarse enero, es previsible que ese plazo concluya ese mismo mes.

En cuanto a la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen,el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior en la etapa del PP para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas, quedará constituida hoy con la elección de la mesa que dirigirá los trabajos.

Presionar al PP

La previsión es que, a partir de ahí, se abra un plazo para que los distintos grupos acuerden qué documentación quieren pedir, cómo quieren organizar las comparecencias y a quién quieren citar. La intención del PSOE y Podemos, en principio, es que todo este trabajo preparatorio quede cerrado en enero, aunque es previsible que las comparecencias no empiecen hasta febrero.

Los analistas considera que este movimiento de morados y socialistas para habilitar enero busca también poder presionar al PP en su flanco débil de la corrupción -se quiere llamar a toda la plana mayor de la anterior Ejecutiva popular, con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal a la cabeza- para forzarle a pactar la renovación del CGPJ y para desgastar al partido de cara a las elecciones catalanas.