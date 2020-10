El trabajo de la Cebrereña no fue suficiente

El solitario gol de Álex Conde a la hora de partido derrotó a la Cultural Cebrereña en su partido inaugural de la temporada contra la Gimnástica Segoviana, en un encuentro marcado por los balones aéreos y el cuerpo a cuerpo en un El Mancho-Ángel Sastre que rindió homenaje a los tres miembros del club desaparecidos durante la campaña pasada, Conejo, Gorri y, el vicepresidente, Víctor.

Volvió a rodar el esférico en El Mancho – Ángel Sastre, casi ocho meses después de que lo hiciera la última vez, con la visita de la Gimnástica Segoviana.

En el arranque del partido, Guille Velayos fue quien más lo intentó por parte del conjunto local internándose de manera reincidente por la banda izquierda obligando a sacar su mejor versión a Adrián y Javi Marcos, pero sin llegar a generar peligro alguno para Christian.

A pesar de ser la Cebrereña quien proponía más opciones de juego, fue el combinado azulgrana quien efectuó más disparos a puerta en la primera mitad. Rubén ‘Chupo’ lo intentaría con dos tiros lejanos que se marcharon por encima de la meta defendida por Garrosa y Adeva pudo poner el 0-1 en el marcador cuando cazó un mal control de Titi dentro del área y se quedo solo ante el meta local, pero el disparo se marchó por encima del larguero.

Los hombres de Pepe García consiguieron llevar al combinado segoviano a su juego, evitando que estos pudieran hacer triangulaciones y obligándolos a jugar con balones largos que no conseguían encontrar ni a Calleja ni a Arribas.

Con el arranque de la segunda mitad, los hombres de Manu González ponían el susto en el cuerpo a los 250 espectadores que presenciaron el partido en El Mancho. Álex Conde cogía un balón cerca de la frontal y encontraba a Adeva que, tras deshacerse de su defensor, obligaba a Garrosa a hacer la mejor y única parada del encuentro.

Los jugadores culturalistas no se achantaron y se lanzaron a la ataque, obligando a los jugadores azulgranas a despejar el balón de manera constante al borde de su área. Pero, sin embargo, serían los visitantes quienes se adelantarían en el marcador.

Un balón colgado desde la banda derecha fue rematado por Nogueira, que acababa de entrar al terreno de juego, cuando estaba apunto de ser atrapado por el meta local y el esférico cayó en los pies de Álex Conde quién lo introdujo a placer en el fondo de la red mientras que los jugadores verdiblancos reclamaban una falta previa sobre su guardameta.

La Cebrereña, con más corazón que fuerza, lo intentó hasta el último minuto, pero siempre se estrellaba con la zaga segoviana.

Además, las ocasiones más claras las volvió a tener el combinado segoviano. Primero en los pies de Borrego y, en el minuto 80, Gómez estrelló el balón en el larguero.

Con una Gimnástica Segovia arañando minutos al cronómetro para sacar tres puntos de un campo, donde no vence por más de un gol desde la temporada 2004/05, los culturalistas lo siguieron intentando, pero tan solo consiguieron que Adrián y Borrego se marcharan al vestuario antes de tiempo.

Trabajo sin recompensa para el equipo de Cebreros, que durante muchos minutos supo competir con un equipo llamado a estar en la zona alta de la clasificación, ante el que el equipo de Pepe García ofreció una buena versión, pero no la suficiente como para que no se escaparan los tres primeros puntos de la temporada de El Mancho-Ángel Sastre.