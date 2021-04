«Queremos que nos dejen trabajar». Esto es lo que pide la Asociación Arevalense de Hostelería (Asadhos) en palabras de su presidente, Javier Jiménez, que deja claro la «indignación» que sienten tras decretarse el cierre del interior de la hostelería en la ciudad al superar «por décimas» los 150 casos de incidencia, punto a partir del cual se toma automáticamente esta decisión en los municipios de más de 5.000 habitantes. Arévalo se situó en 150,75, de ahí las medidas, pero ayer ya estaba en 113.

Aseguró que en este tiempo los límites han estado en 250 casos y ahora lo bajan «por temas políticos» y «los perjudicados somos los mismos por sus peleas políticas». Además se pregunta si con todas las medidas y restricciones que ha habido se puede echar la culpa a los hosteleros de lo que él considera que es «una mala gestión» porque a pesar de ser de los más duros «hemos sido la segunda comunidad en muertes».

Por ello quiere poner la mirada en cómo están las infraestructuras sanitarias y dónde ha ido el dinero «para que en una comunidad despoblada no podamos atender a las necesidades sanitarias y en el momento que hay un pequeño brote se colapsa». Y eso ¿es culpa de los hosteleros o de la mala gestión política sanitaria?, dice, por años sin «inversión en infraestructuras sanitarias».

Recuerda además que ya les tuvieron «cerrados a las 8 de la tarde ilegalmente» y, respecto a Arévalo en la actualidad, asegura que es una «ciudad limpia, que no llegará a 8 ó 9 casos». Habla del daño que se les hace en unas fechas «importantísimas» para ellos cuando se acerca el puente de la Comunidad y el de principios de mayo, cuando esperaban que alrededor del Día de la Madre la gente saliera a celebrar a pesar de que ya estaban con grandes limitaciones en los aforos y una «climatología muy adversa».

«Podemos venir a desaparecer en una ciudad como Arévalo», asegura, y esto sucede en un lugar de afanada gastronomía, «abocados a desaparecer por una mala gestión política». Aquí se incluyen a restaurantes centenarios pero también «a familias que tienen bares pequeños» y para quienes es inviable mantenerse con terrazas «de cuatro mesas».

Critica además que provocan el cierre cuando ya está hecha la inversión de género, en algunos casos incluso con 10.000 euros que hay que pagar sin ingresos. Y a esto hay que añadir que hay casos en los que para mantener las terrazas se necesita un 60 por ciento de la plantilla para atender de forma correcta el servicio «porque el cliente paga y necesita un buen servicio» mientras ellos no ganan lo suficiente ni para los salarios. Ese es otro punto que mira, el de la ‘familia’ que son en el trabajo, con personas que pasan sus particulares problemas y a las que se ayuda hasta donde se puede aunque llegan momentos en los que no es posible.

«Se han cebado con nosotros» y sucede en una ciudad donde una de «sus patas importantes es la hostelería» y mientras hablan de la España Vaciada pero es solo «demagogia política, ellos cobran todos los días» mientras los hosteleros, asegura, «seguimos con los gastos en las costillas, asumiendo todos los gastos y ¿las ayudas, expropian mi negocio y no me ayudan? A la expropiación, indemnización».

También se pregunta a quién llegan las ayudas porque se acaba el dinero o si no cumples el mínimo requisito te quedas sin ella, con muchos establecimientos «sobreviviendo como pueden porque primero tienes que hacer la inversión y pagar la factura para presentarla». Esto está llevando a que se estén «descapitalizando de lo poco que la gente había ahorrado de una trayectoria de muchos años de trabajo» y sucede, habla Javier Jiménez, tras más de un año luchando «y nos les importamos nada».

Dice que la gente se está «marchando a Madrid porque están dando facilidades» porque «hay libertad, les dejan trabajar, no se están queriendo colgar un farolillo los políticos». Y mientras insiste en cuál es la culpa de los hosteleros para que se haya cargado contra ellos desde el primer momento y llega un punto en el que si se obliga a cerrar hay que indemnizar porque «el negocio no existe» porque no les dejan trabajar.

Sí que quiso tener unas palabras para «el presidente de la Diputación, Carlos García, que ha estado presionando por evitar esta situación, e igual el alcalde de Arévalo» en una pelea en la que cada vez, asegura, «están más debilitados, con menos músculo económico».