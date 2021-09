Mañueco garantiza unas cuentas sociales para 2022

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que la Comunidad tiene la mejor política social y expresó la voluntad de apostar por los servicios sociales en los próximos presupuestos, mientras que el socialista Luis Tudanca le acusó de su reducción en el año 2020.

«¿Considera adecuados los recursos que la Junta destina a inversiones sociales para las necesidades de los castellanos y leoneses?, preguntó Tudanca en el pleno de las Cortes, donde inquirió conocer por qué en el peor año de la pandemia la Junta ha reducido el gasto en sanidad un 0,24 y es la tercera con los peores datos en gasto social.

Tudanca, tras recordar que lo público es lo único que protege e iguala en momentos con dificultad y que «algunos se acuerdan de Santa Bárbara cuando atruena», llevó al ‘cara a cara’ con el presidente el informe de los gerentes de Servicios Sociales, pero Mañueco le acusó de «hacer trampas al solitario» porque en 2020 se prorrogaron las cuentas de 2018.

El socialista le recordó los 850 millones del fondo covid mientras se invierte menos en necesidades de los ciudadanos y el presidente replicó que no es casualidad que la Comunidad tenga las mejores políticas sociales por «una voluntad política» de apostar por lo público, que no existe en el presidente del Gobierno. Así se refirió a la financiación autonómica, al reparto de los fondos europeos, a la ausencia de un fondo covid para 2022 o a que no se haya abonado aun los 182 millones de la liquidación del IVA.

No hubo coincidencia en los datos del citado informe, ya que el presidente subrayó que Castilla y León tiene un sobresaliente en dependencia y es la segunda comunidad con más gasto social, mientras el socialista insistió en conocer por qué se redujo el gasto social cuando peor lo ha pasado la gente.

No dé más órdenes

Fernández Mañueco acudió a los presupuestos de 2021 para indicar que el gasto social es del 83 por ciento, con un 21,6 por ciento en sanidad, un 14,6 más en educación y un 12,6 más en servicios sociales. «Estamos orgullosos de los profesionales”, aseveró, en lo que coincidió Tudanca que subrayó que no les van a pillar en la utilización política de los empleados públicos.

«Pido que aumente la partida de servicios sociales en los próximos presupuestos», afirmó Tudanca, que reclamó elevar el convenio marco de la Junta con los ayuntamientos, un 25 por ciento más de plazas públicas en residencias y un 33 por ciento más de plazas sociosanitarias. «No dé más órdenes, los consultorios siguen cerrados», zanjó.

El presidente volvió a tender la mano al socialista aunque añadió que no la espera porque está «más preocupado en generar ruido».