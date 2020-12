Concentración en Ávila en repulsa a la agresión a la jueza

Una veintena de personas, entre ellas el presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, Javier García Encinar, se concentraron frente a la sede de los juzgados en la capital abulense para manifestar su repulsa por la agresión sufrida por la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), la abulense María Sonsoles Sanchidrian.

El presidente de la Audiencia aseguró que querían mostrar su «pesar por la compañera, por Sonsoles, por nuestra paisana. Lamentar profundamente lo que le ha ocurrido y, como no puede ser de otra manera, mostrar nuestra más profunda repulsa, no porque sea en este caso juez sino porque ha sido un atentado contra un servidor público y al fin y al cabo cualquiera que atenta, que lesiona a un servidor público, está atentando contra toda la sociedad también».

Este dolor tiene además para él un componente personal puesto que fue tutor de la jueza. En este sentido, señaló que tuvo «la suerte y el placer de compartir con ella su periodo de prácticas junto con otro de los magistrados que ahora también integra la plantilla orgánica de la Audiencia Provincial». Con él estuvo tres meses y medio haciendo las «prácticas aquí en los juzgados de la calle Vallespín, en el tres y en el cuatro en los años 2012 2013, con lo cual todavía el dolor personal es mucho mayor».

Respecto a lo sucedido, recordó que se trata de «un funcionario, representante de un poder público pero de un poder público al servicio del ciudadano». «No porque sea juez ha de tener mayor repulsa porque merece la misma que cualquiera que sufra en su condición de funcionario público, por desarrollar esa función de servicio a los demás, cualquier lesión en su integridad ya sea física o psíquica», aseguró.

También habló García Encinar sobre las medidas de seguridad en los juzgados, sobre todo después de que el propio juzgado de Santa María haya anunciado que va a solicitar al organismo competente la adopción de medidas de seguridad permanentes para esta sede judicial.

Al respecto, señaló que «en los juzgados de los mal llamados pueblos, no existe seguridad y comentó que él mismo conoce ese juzgado, en el que sirvió y en general la provincia de Segovia en la que «ni en Sepúlveda, ni en Santa María ni en Cuéllar hay seguridad». De vuelta a Ávila, comentó que tampoco aquí hay seguridad ni en Arévalo ni en Piedrahíta, sí en Arenas de San Pedro, en lo que consideró que es un problema que se vive en «todos los juzgados de pueblo del ámbito territorial de Castilla y León». Lamentó por ello que «en la inmensa mayoría de ellos no hay ni siquiera arcos de seguridad», ya no personal de vigilancia.