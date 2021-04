Una firma de investigación oncológica llegará a Salamanca

La empresa Krasko Research se instalará en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca (Usal), donde pondrá en marcha un proyecto de relevancia internacional sobre la búsqueda de nuevos fármacos en el tratamiento de los cánceres más agresivos relacionados con el oncogén Kras. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto con el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el doctor Barbacid, quien explicó que la investigación se centra en los tumores inducidos por el oncogén Kras y que el propósito es desarrollar las bases para, en unos cinco años, empezar con los ensayos clínicos. En concreto, el proyecto plantea una inversión de casi tres millones de euros para los próximos tres años, que la Junta de Castilla y León va a apoyar con 1,9 millones, el 65 por ciento del total, el resto llegará de manos de otros inversores privados.

En este sentido, según dijo Barbacid, el proyecto nace «con vocación de futuro» y aspira a iniciar los ensayos cínicos «en cinco años», aunque no especificó plazos concretos, ya que «en ciencia no hay nada garantizado». Eso sí, el investigador anunció su intención de batir el récord en la obtención del fármaco final que está fijado en ocho años, de 2002 a 2010, por un pequeño laboratorio americano. «Llevo más de 30 años esperando este momento para atacar los tumores inducidos por el oncogén K-ras», reconoció Barbacid, quien profundizó además en el diseño de «una estrategia terapéutica racional basada en una evidencia científica robusta que ha emergido hace unos pocos años».

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que el proyecto presentado ayer será «uno de los que más orgullosos nos hará sentir con el tiempo». De hecho, destacó que, gracias a él, Castilla y León se situará «a la vanguardia mundial» en el ámbito de la investigación contra el cáncer. El presidente recordó en este sentido que «la apuesta por la investigación es un eje principal de la acción de Gobierno de la Junta», ya que «supone modernizar Castilla y León». Fernández Mañueco incidió en que la Comunidad debe de estar «en los puestos de cabeza de la sociedad del conocimiento», aunque reconoció que esta es una apuesta «arriesgada». «Nuestra historia está repleta de ellas, y estoy convencido de que será de éxito. El avance tiene que llegar con decisión política y también con inversión. Solo podemos retener talento si hay una apuesta económica como motor de futuro», valoró el mandatario autonómico.

El presidente reiteró asimismo su objetivo de «trabajar para proteger a las personas»y contextualizó en la pandemia este «momento de debilidad humana» en el que nos damos cuenta de la importancia de la investigación en la prevención de la salud.

Apuesta arriesgada

Por su parte, el doctor Mariano Barbacid no escatimó en agradecimientos a la Junta por su apoyo e inversión. «No me ha pillado por sorpresa. Conocí a Mañueco como alcalde de Salamanca y me propuso asesorar en un programa de investigación inédito en una ciudad media como esta. Se trataba del apoyo a cinco investigadores jóvenes, que ojalá hubiera servido de ejemplo al Ministerio. Este apoyo ahora es más ambiciosos desde la Junta», agradeció. Además recordó que se trata de una «apuesta arriesgada» por una pequeña empresa de biotecnología, que «está en condiciones de competir con las grandes farmacéuticas». Como presidente del Consejo Asesor de Krasko Reserch, Barbacid anunció que a dicho organismo se incorporarán «expertos al máximo nivel» y, posteriormente, «oncólogos clínicos» una vez se alcancen las fases de ensayo.