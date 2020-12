Menos órdenes de protección a mujeres en el tercer trimestre

Los datos de violencia de género del tercer trimestre del año, publicados en la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no siguen exactamente la misma tendencia que a nivel nacional, donde se deja atrás la bajada del trimestre anterior que se considera provocada por la covid-19. En el caso de Ávila hay ciertas particularidades, como bien se ve con las órdenes de protección a mujeres pedidas, que fueron 20 entre los meses de julio y septiembre, todas ellas solicitadas por mujeres. 15 de ellas se concedieron y cinco no.

En cuanto a la evolución de este dato, lo cierto es que no hay más órdenes que el trimestre anterior, puesto que entonces fueron 23, pero tampoco respecto al tercer trimestre de 2019, cuando fueron 36.

En el caso de las denuncias sí que se puede hablar de cierta vuelta a datos más habituales respecto a lo que había pasado los meses anteriores. En este último trimestre se contabilizaron en Ávila 92 denuncias por casos de violencia de género, 60 de ellas de mujeres españolas y 32 de extranjeras. Dentro de estas denuncias, 81 llegaron con un atestado policial por atestado de la mujer y otras diez se produjeron tras una intervención directa de la policía. Hubo un caso en el que se recibió un parte de lesiones directamente en el juzgado.

Estas 92 denuncias son prácticamente la misma cifra que hubo en el mismo periodo del año anterior, entonces con 93, solo una más, pero sí hay diferencia con lo sucedido entre los meses de abril y junio, cuando fueron 67.

Entre los diferentes datos que ofrece el portal estadístico del Consejo General del Poder Judicial, también se encuentran la medidas de protección que se aplicaron a las mujeres durante la tramitación de los casos. No se puede olvidar que lo que da esta información son los procedimientos que llegaron a los juzgados.

En el caso del tercer trimestre de este año, el último dato ofrecido, se indica que hubo una treintena de medidas de protección dentro del ámbito penal. Entre ellas, se decretaron 15 órdenes de alejamiento y siete de prohibición de comunicación, además de las ocho ocasiones en las que se optó por la prohibición de la vuelta al lugar del delito.

En la parte civil, las decisiones abarcan cuatro casos donde se realizó atribución de la vivienda, un caso con suspensión del régimen de visitas y uno más que fuer para la suspensión de la guarda y custodia.

En los juzgados abulenses ingresaron 106 delitos en este periodo respecto a violencia de género. La mayoría de ellos, 95, fueron por lesiones y malos tratos según diferentes artículos del Código Penal.

Pero también hubo once casos de quebrantamiento, uno de ellos de penas y el resto de medidas.