"Dinamitar" el servicio de bomberos

El presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García, quiso valorar, y lo hizo, dijo, «con preocupación», la situación generada en torno a la renovación del convenio del servicio de Bomberos que mantienen el Ayuntamiento de la capital y la institución que él preside. Una situación marcada por el 1,2 millón de euros de diferencia (y no 800.000 como apareció ayer por error en Diario de Ávila) entre los 400.000 euros que en la actualidad aporta la Diputación para el mantenimiento del servicio y el 1,6 millón de euros en el que el Consistorio valora su mantenimiento.

«Lo que se pone de manifiesto es que el Ayuntamiento tiene poca o ninguna gana de querer renovar un convenio histórico entre la capital y la provincia en materia de extinción de incendios», comenzó a explicar García, que habló también de que la Diputación cuenta con un informe que «detalla que de cara al próximo año en materia de negociación va a ser 1,6 millón de euros, lo que incrementa un 300 por cien la aportación de esta Diputación sin justificar todos aquellos incrementos que hemos tenido durante el último año para motivar ese incremento»

Por eso, prosiguió, «si tenemos conocimiento de que el convenio acaba el 31 de diciembre y ese documento nos llegó antes de ayer oficialmente, yo diría que con nocturnidad y alevosía se quiere dinamitar un servicio que se presta en la provincia de una manera unilateral», denunció.

Desde esta Diputación se está elaborando una estrategia provincial en materia de prevención de incendios, vamos a seguir trabajando, si cabe ahora de manera más urgente, para que un servicio que tenemos prioritario para los abulenses sea efectivo lo antes posible», continuó hablando el presidente de la Diputación que, por otra parte, mostró también su gran preocupación por el hecho de que «una institución abulense de tanta importancia como es el Ayuntamiento de Ávila» no haya presentado aún su presupuesto. Algo que, quiso aclarar, sí que ha hecho ya la institución que él preside.

Eso alertó, «pone en serio peligro el Plan Territorial de Fomento por la aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento».

«El Ayuntamiento», prosiguió, «tiene unos compromisos económicos, al igual que tiene esta Diputación, que tanto el presidente como yo hemos venido trabajando para plasmar los compromisos. Pero creo que a los abulenses les preocupan ahora mismo más cosas que una cabalgata», ironizó sobre otro de los temas de actualidad en la capital abulense.

«Estamos hablando de muchas inversiones, de sectores prioritarios de cara al 2021, y sin unas cuentas aprobadas, se pone de manifiesto que en el Ayuntamiento de Ávila hay un equipo d Gobierno que desconoce la realidad de la capital y que tiene muy poco en cuenta las necesidades de los abulenses y de muchos colectivos que lo vienen demandando», atacó directamente a Por Ávila.

Por último, recalcó que «tenemos que ser conscientes de que Ávila se está jugando una inversión muy importante, que la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial ya han presupuestado y estando a 27 de noviembre el Ayuntamiento lamentablemente no tiene cuantificación ni un borrador de cara a los presupuestos para Ávila capital».