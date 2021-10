El PSOE reclama previsión en materia comercial y turística

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila considera que «a estas alturas del año, deberíamos conocer cuáles son las intenciones del equipo de gobierno para afrontar el último trimestre de 2021, en materia comercial y turística; si se tiene pensado efectuar una campaña para impulsar las compras en el comercio de cercanía, si va a haber novedades para la captación de turistas de interior… Sin embargo, estamos a mediados de octubre y nada se sabe, ni por parte de los grupos de la oposición ni por parte de los actores implicados». Así lo advierte la concejala Eva Arias, portavoz socialista del Área de Turismo y Comercio, que califica la situación de «inconcebible, dado que no hay motivos más que la dejadez del equipo de gobierno para esta falta de previsión, a la que se une la nula participación para aportar y enriquecer con ideas», sostiene.

Por ello, ha pedido «una vez más, esta vez también por registro», la convocatoria de las mesas de comercio y turismo, a las que según Eva Arias no se dota de contenido. «Si tenemos órganos de participación están para funcionar y no para crearlas, conseguir una foto y un titular y olvidarse de ellas», critica.

Para la concejala socialista, "la política a salto de mata, en raras ocasiones tiene resultados positivos. Y en Ávila, todo funciona de esa manera, lo que supone que no hay posibilidades de anticiparse ni de afianzar acciones que permitan al consumidor y al turista, conocer la oferta de la ciuda", plantea". Por ello, Arias pide al equipo de gobierno, "seriedad y sobre todo, que no falte al respeto a quienes sustentan la economía de nuestra ciudad, como son los comerciantes y los negocios asociados al turismo" y le insta a "trabajar con rigor y dando voz al tejido social".