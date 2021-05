Terra Levis – MASAV presenta su nueva web interactiva

La Asociación Terra Levis – MASAV cuenta con una nueva página web interactiva con la que, además de dar a conocer el territorio en el que trabajan, así como su labor, también pretenden que todo aquel que lo desee pueda aportar material para crear un gran “catálogo online” del rico patrimonio que atesora esta comarca del Valle Amblés, la Sierra de Ávila y las Parameras a todos los niveles.

En la presentación, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, precisó que “todo aquello que no se da a conocer, que no se divulga no existe, y creo que ésta es la mejor manera, plasmar a través de una página web abierta, dinámica esa ventana de la Sierra y del Valle Amblés para que todos los abulenses y todas aquellas que quieran visitarlo y estar al día de todas y cada una de las diferentes noticias puedan seguirlo de una manera actualizada”.

Carlos García insistió en que desde la Diputación “ponemos de manifiesto el compromiso, año a año, con ese convenio” que mantiene con esta asociación, “con el que intentamos enseñar todo aquel patrimonio arqueológico, magnífico por cierto, que tenemos en nuestra provincia”.

A su vez, el presidente de la Diputación agradeció la iniciativa de Terra Levis, “porque entendemos que es un motivo más para seguir haciendo provincia, para seguir fijando población, y para seguir dotando de oportunidades al territorio de Ávila”.

Juan Pablo López García, miembro de Terra Levis, remarcó con el apoyo a este proyecto “se incentivan acciones que están orientadas a frenar el fantasma de la despoblación a través de la generación de economía vinculada a la cultura, al paisaje, al territorio, al patrimonio, al final, de nuestros pueblos”.

Profundizando en el nuevo portal web recalcó que es “dinámico, una web basada en un gestor de contenidos para divulgar el valor patrimonial presente en el territorio MASAV”. De esta forma, la definió como una “web total, con información al visitante, pero además es una herramienta de trabajo para nosotros que permitirá investigar y catalogar el patrimonio material e inmaterial presente en el territorio en que trabajan, que abarca el Valle Amblés, la Sierra de Ávila y las Parameras”.

López ensalzó las características del paisaje cultural en el que desarrollan su labor “muy bien definido, de evolución tranquila durante los últimos 4.000 años, un paisaje excepcional” con un gran valor arqueológico, “muy bien conservado y excepcional”.

En la página web se informa sobre los proyectos de investigación en los que están trabajando en el MASAV. Además se ‘calendarizan’ los horarios de visitas, las actividades culturales y deportivas que realizan y, por otro lado, por lo que más destaca la página web, en palabras de Juan Pablo López, es por “la caja de los patrimonios comunes, un catálogo online de los patrimonios comunes, arqueológicos, históricos, etnográficos, naturales y geológicos”. Así expuso que “pretende ser un trabajo colectivo de recopilación de memoria del paisaje donde nosotros invitamos a la ciudadanía a participar”.

En este sentido, preciso que ese mapa “ahora mismo está vacío porque estamos esperando la incorporación de material de las gentes”, con lo que será un mapa “interactivo en el que la gente irá introduciendo información”, la cual pasará el filtro de la asociación antes de su publicación definitiva.

Juan Pablo López precisó que “la documentación colaborativa dará lugar a un catálogo patrimonial abierto a la consulta donde todo tipo de patrimonio será bienvenido, desde casas singulares, elementos etnográficos, espacios arqueológicos, geológicos, naturales, pero también leyendas, canciones populares… Igualmente tendrán cabida los recursos turísticos, como pueden ser los restaurantes o los alojamientos rurales”.

Desde el proyecto se va a incentivar el trabajo “hombro con hombro” con los ayuntamientos que soliciten asociarse al proyecto Terra Levis – MASAV y se van a desarrollar talleres colaborativos donde se va a “mapear la memoria común”, es decir, “el paisaje significativo de los que le dan sentido”. Así, irán a una serie de pueblos, en principio una decena, para trabajar de forma específica en la formación de cómo trabajar esa caja de los patrimonios comunes, cómo registrar el patrimonio, de esta forma “creemos que va a aumentar exponencialmente el registro patrimonial que habrá volcado en la página web”.

Por último, apuntó que van a distribuir por toda la provincia, con aquellos establecimientos que quieran colaborar en este proyecto, unos soportes con pegatinas QR, con unas peanas de troncos de madera que han sido realizadas por Dimas, que estarán en hoteles, restaurantes, en centros turísticos, Centro de Recepción de Visitantes… Ese código QR enlazará con la sección web en la que están las visitas guiadas gratuitas que todas las semanas están haciendo al territorio.