El bus urbano registra el 65% de la actividad prepandemia

El autobús urbano recupera usuarios poco a poco, pero no los suficientes para alcanzar el nivel previo a la pandemia de la covid. En marzo de 2020, el mes en el que la vida tal y como la conocíamos se paralizó por la irrupción de una crisis sanitaria sin precedentes, los usuarios del transporte colectivo de viajeros de la ciudad se redujeron drásticamente, aunque no fue hasta abril cuando cayeron a una cifra casi simbólica. El servicio se fue recuperando muy poco a poco, el autobús urbano se ‘blindó’ contra la covid con un protocolo que recibió el certificado de AENOR y su uso se ha ido generalizando en este casi año y medio con altibajos en función de los meses. Con todo, y aunque en este año se están superando las cifras de 2020, todavía no se llega a las de 2019, el ejercicio previo a la pandemia. Eso sí, ya se ha alcanzado el 65% de la actividad que se puede considerar normal, un porcentaje que desde la concesionaria del servicio y el Ayuntamiento de la ciudad se espera que continúe creciendo.

En concreto, los usuarios del autobús urbano de Ávila registrados entre los meses de enero y agosto de este año fueron 755.619. Es un 26% más que los viajeros del mismo periodo de 2020, al registrarse 156.000 más, pero también un 35% menos que los de 2019, cuando se rozaron los 1,2 millones de viajeros en los ocho primeros meses.

La diferencia también se aprecia si atendemos a la media mensual. Si la que va de año se sitúa en algo menos de 95.000 viajeros al mes, la de 2020 se había quedado en algo menos de 75.000. Estas dos cifras, en ambos casos por debajo de la simbólica barrera de los 100.000 usuarios, contrastan con la alcanzada en los primeros ochos meses de 2019, que rebasó los 144.000.

El teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, reconoció que «no llegamos a a los datos de 2019», pero valoró el aumento respecto al año 2020 y también el hecho de que se hayan superado los 100.000 usuarios en tres de los ocho meses de lo que va de 2021, los de marzo, mayo y junio.