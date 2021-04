Con las sensaciones, los puntos

Se estrena el Adolfo Suárez en esta Fase de Ascenso - Fase Playoff y lo hace este domingo con ganas de volver a ver a los suyos tras un último partido en la retina –«estuvimos muy mal»– ante la Cultural Deportiva Cebrereña que preferirían olvidar tanto entre la afición como en el equipo. Dicen que ‘la mancha de una mora con otra verde se quita’ y ante ciertos sinsabores, nada mejor que las victorias. Qué mejor que en tu campo y con otras sensaciones. «Me quiero quedar con lo positivo de estas últimas jornadas» señala María Hernández . Bien es cierto que han sido dos empates, ante el Mirandés B en el último partido en el Grupo B y ante La Virgen del Camino en el primero en de este nuevo Grupo D, dos puntos pero en el casillero de lo intangible la sensación interior de que el equipo ha evolucionado y mejorado en las últimas semanas.

«Es cierto que en los últimos dos partidos no hemos sido capaces de ganar, pero las sensaciones han sido otras. Hemos llegado, hemos estado sólidos atrás, hemos generado ocasiones para traernos los tres puntos, en especial en el partido en Miranda. Quiero que el equipo plasme en el partido el trabajo diario» se marca como reto María Hernández ante lo que está viendo entre los suyos en las últimas semanas. «Igual que en otras ocasiones estuvimos mal y se dijo, en estas dos jornadas se han hecho las cosas bien». Y toca decirlo. En el Adolfo Suárez ven una evolución en todos los aspectos, el mental, el táctico, el físico... «Está claro que me gustaría que el nivel del equipo subiera aún más, pero sí he notado que el equipo ha evolucionado».

Llega un buen momento para que esas sensaciones se vean sobre el césped. «Las queremos transmitir en el partido de este domingo ante el Atlético Bembibre» comentaba María Hernández, convencido de que los suyos harán «todo lo posible» para hacerlo, tanto «por la afición como por nosotros mismos».Delante un rival ‘desconocido’ este curso por el formato de la competición pero ‘perro viejo’ del Grupo VIII. «Tiene jugadores de sobra conocidos de todas estas temporadas atrás» señala María Hernández, que comienza su análisis por su delantero, Roberto Puente (6 goles), «un jugador que marca diferencias. Sabemos bastante del Atlético Bembibre y sabemos que va a ser un hueso duro de roer, tanto allí en La Devesa como aquí, en el Adolfo Suárez. Es un equipo muy dinámico, con jugadores muy rápidos. Si no estás atento te la pueden liar en cualquier momento». Siempre han sido los de El Bierzo un equipo rocoso y aunque no entran en las quinielas para la pelea de los dos primeros puestos de la tabla –son colistas de este Grupo D con 26 puntos– ganar en el Adolfo Suárez siempre resulta un interesante aliciente para todos los visitantes. Y es un equipo atípico. Fuera de casa únicamente ha cedido en la fase regular dos derrotas. «Es un dato que corrobora lo que decimos».

Serán tres puntos obligados de sumar para el Real Ávila después del empate sumado en Los Dominicos y de cómo se está poniendo la pelea de ajustada. «Estamos en la segunda fase. Necesitamos esos tres puntos si queremos aspirar a esos playoffs».

Vuelve Calderón a estar disponible para María Hernández, un jugador «que cuando ha salido en los últimos partidos ha marcado», apura los plazos Llorián para estar disponible y ya tiene María Hernández a Christian y Ortiz, que han regresado al trabajo con el grupo.

Oportunidad para el Ávila en una pelea que se ajusta

Jugará el Real Ávila con la ‘ventaja’ de saber lo que han hecho sus rivales. Y el sábado no dejó indiferente a nadie. Porque la pelea por las dos primeras plazas se aviva en un sábado en el que el Mirandés B flojeó (1-2) de nuevo ante La Virgen del Camino, que se coloca segunda con 35 puntos y un coeficiente (1,59) a su favor. Pero en especial la noticia llegaba desde El Montecillo con la derrota (0-1) de la Arandina a manos de un Tordesillas que suma su segunda victoria consecutiva (Mirandés B y Arandina) y que se coloca tercero con los mismos puntos (32) pero mejor coeficiente que los encarnados, cuartos pero con un partido menos. Ganar al Bembibre, indispensable.