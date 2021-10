El Real Ávila, ante un líder exigente

El partido será exigente. Así lo demanda el líder, un Atlético Bembibre que, pese a la derrota de la pasada jornada a manos del Mirandés B de Jonathan Prado, está confirmando todos los pronósticos que desde el verano hablaban del cuadro de Carlos Tornadijo como uno de los claros favoritos a pelear a final de temporada por el campeonato. Buen entrenador, buena plantilla. Aunque en ocasiones las matemáticas no siempre dan resultado en el fútbol, en esta ocasión la ecuación funciona entre los leoneses, un equipo con mucha garra en la delantera. Porque las ‘águilas’, encabezadas por Puente y Del Castillo, vendrán con ganas de capturar una nueva presa.«Nos lo van a poner muy difícil» ya avisa Borja Rubiato, entrenador del Real Ávila. Es de hablar claro el de Santa María delTiétar.

«Es un equipo que juega de una forma muy alegre, capaz de combinar el juego directo con el asociativo que ya tenía consolidado del curso pasado, que se han reforzado muy bien, que han tenido ayudas de las instituciones de Bembibre, lo que les ha permitido firmar jugados de más nivel que el año pasado y que arriba tienen mucha dinamita.Tienen jugadores que en cursos pasados han acabado por encima de los diez goles. Si no estamos concentrados, si damos facilidades en la zona defensiva, son gente que no te perdonan». Habla el entrenador encarnado del rival, pero no menos de los suyos, un plantel capaz de hacer daño, «con argumentos» para sacar adelante un buen resultado que permita romper la racha de empates –Arandina, Almazán y Palencia– de manera consecutiva.

Quiere romper hacia arriba el equipo encarnado, pero le está costando. Lo tuvo en sus manos ante el Palencia, pero después de lograr tres goles no supieron amarrar el resultado. «La semana pasada nos condenaron momentos puntuales». No quiere que eso le ocurra ante unBembibre que exigirá la mejor versión de los encarnados. Recuperan a Llorián, un jugador que «nos da mucho antes, durante y después de los partidos» y confía Rubiato en poder comenzar a incorporar a Sito. «Está para ir metiendo la cabeza». De momento seguirá Rubiato buscando su ‘once’, un bloque «que vaya adquiriendo automatismos», pero no tiene prisa. «La competencia es sanísima dentro del equipo» y el fondo de vestuario está respondiendo.

«Cuando el Suárez ruge el equipo lo agradece»

Ante una visita como la del Atlético Bembibre, líder, la afición debe tener también su papel. «Hacemos un llamamiento a la afición para que se anime y baje al estadio. Es un partido muy bonito, el rival es un equipazo pero nosotros también tenemos un buen equipo. Se podrá ver un buen partido. Hablamos de dos equipos que hacen un fútbol alegre, de ataque, con gente con pegada... En casa el público hace mucho y se nota cuando la grada aprieta y el Adolfo Suárez ruge. Los nuestros lo agradecen pero el rival lo nota. Si podemos empezar a jugar el partido desde el momento en que los chicos saludan al contrario tendremos mucho ganado» apuntaba Borja Rubiato.