El calendario Down no falla a su cita

El covid-19 lo ha puesto todo francamente difícil pero un año más el calendario de Down Ávila sale a la calle para acercar a los ciudadanos su realidad. Una realidad que ha estado marcada, como la de tantos por la profunda huella que los trabajadores esenciales de la sociedad han dejado en nuestras vidas desde el mes de marzo. Es una forma de agradecerlo y aunque no están todos los que fueron y son en esa mano amiga de la pandemia quieren que el almanaque sirva de homenaje a todos ellos, quieren que todos se sientan identificados en ese aplauso generalizado.

De poner cara a todos esos profesionales (sanitarios, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) que posan para el calendario junto a los usuarios de Down Ávila se han encargado como ya es tradición Esther Martín y Dani Guereñu. No han estado solos pues, como también es tradición, el Lienzo Norte se ha puesto al servicio de la causa y lo cierto es que se mostraban encantados de poder hacerlo una vez más, de recibir a Down Ávila y para sus usuarios y trabajadores dejaban abiertas siempre las puertas del centro de Congresos y Exposiciones, tal y como manifestaba su responsable Gonzalo Súnico.

La presidenta de la asociación, Mar Rodríguez, agradecía la colaboración de todos y explicaba que aunque de algún modo en este 2020 se ha echado el tiempo encima y «hemos tenido que aprender a hacer las cosas de nuevo» y de una manera distinta, tenían la responsabilidad de salir a la calle a mostrar su realidad y para cambiar miradas «acercando nuestra propia mirada a la sociedad».

El calendario ya es un hecho, estará en sus dos versiones, en formato pared y para nuestros escritorios y costará como es habitual cinco euros. Es muy probable que por la pandemia no pueda venderse en el centro comercial El Bulevar, pero han encontrado la complicidad de muchos establecimientos en Ávila y provincia para no tener excusa y para que todo el que quiera comprarlo pueda hacerlo y así contribuir a una causa muy importante con la que también ha estado la Universidad Católica de Ávila que con su aportación prácticamente se ha podido financiar casi la mitad del coste del calendario.

Puntos de venta. Esos puntos de venta son 14 en la capital y cinco en la provincia. Los de la capital son: la propia sede del Down (avenida de España, 35), Don Pan (paseo de San Roque, 20), Don Zoilo (avenida Juan Carlos I S/N), Lavandería Vit-Sec (calle Eduardo Marquina, 26), La vida es sueño (calle La Moraña,3), Librería Letras (paseo de San Roque, 12), Librería Senén (plaza de Santa Teresa, 9) en las taquillas del Lienzo Norte, Lymphosalud (calle Ciudad de Cáceres), Más que papel (calle San Juan de la Cruz), Odd Moda (avenida de Portugal, 22), Regalos Planet Cool (calle Reyes Católicos), Suravila Automoción (calle Río Duero), Taller Mecánico Eugenio (calle Cristo de las Murallas) y Tiendecilla de Ajates (calle Ajates, 30). En la provinciase puede adquirir en el Centro Down La Moraña de Arévalo, en Piedralaves en Fisioterapua y Rehabilitación, en Serranillos en el bar Pío, en Solosancho en la peluquería Modes y en Sotillo de La Adrada en el Centro Down El Tiétar.

Muchas manos amigas como lo han sido todos aquellos que han puesto su rostro al servicio de la causa y que pasan por colectivos médicos, de Cruz Roja, Bomberos, Policía, Protección Civil.... y tantos y tantos otros que siguen luchando duro para atajar una crisis sanitaria en la que continúan siendo muy necesarios. En nombre de todos, la presidenta de Cruz Roja, Mercedes Martínez, encantada de haber participado en este «precioso calendario» que homenajea a quieren han estado en primera línea desde que llegó la pandemia y que se muestran cada vez más cercanos y que seguirán estando ahí «valientes, juntos y con fuerza».

Con todo ello Down Ávila abre una «ventana a nuestra realidad», decía su presidenta. Ahí estará en cada mes del año 2021, como siempre puntual a su cita.

Cada página aúna dos meses del calendario y en ella hay un usuario de Down Ávila y un representante de un colectivo esencial en primer plano, detrás dos rostros más que se asoman por la pantalla de televisión que en estos meses nos ha acercado a la realidad. El calendario se completa a modo de puzzle en blanco y negro con imágenes de otros chicos y chicas de la asociación Down que además este año ha cumplido su 30 aniversario, como recordaba en su comparecencia ante los medios Lucía López. ¡Qué jovencitos estábamos!, decía convencida al tiempo que presentaba su visión de un calendario que llegaba en tiempos «muy difíciles para todos» y en los que exponía la labor fundamental de todos los colectivos esenciales que han trabajado de forma «humilde, visible y destacada para que el mundo siguiera girando». «Qué todos se sientan identificados», pedía.