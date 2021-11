Berlín restringe las actividades de ocio para los no vacunados

Una serie de restricciones para los no vacunados contra la covid entraron en vigor este lunes en la capital alemana, donde quienes carezcan de la pauta completa ya no podrán acceder a lugares de ocio como restaurantes o cines.

Así, a partir de ahora será necesario presentar un certificado de vacunación o una acreditación de haber pasado la COVID para poder acceder a espacios cerrados como museos, bares o gimnasios. Esta medida, conocida en Alemania como "2G" por geimpft, genesen (vacunado, sanado), ya fue aplicada la semana pasada en el estado federado de Sajonia y en otras regiones del país, ante el veloz aumento de los contagios. En el caso de Berlín, seguirá siendo posible alojarse en hoteles y pensiones presentando un test negativo, así como utilizar el transporte público.

Por el contrario, los no vacunados no podrán participar en reuniones o fiestas privadas de más de 20 personas, mientras que la cifra total de participantes en estos encuentros está limitada a 50. Por lo que respecta a los puestos de trabajo, aquellas personas en contacto con el público que no estén vacunadas o sanadas deberán presentar un test negativo realizado en las últimas 24 horas. Las medidas, que afectan tanto a la ciudad estado de Berlín como al "Land" circundante, Brandeburgo, fueron acordadas la semana pasada y estarán en vigor hasta el 28 de noviembre, aunque es de esperar que sean prorrogadas por el senado berlinés, el Gobierno de la ciudad-estado.

Este lunes, la incidencia acumulada en siete días ascendía en la capital alemana a 306,2 -cerca de la media nacional de 303-, mientras que en Brandeburgo se contabilizaba en 376,1.

Un 70,2% de los berlineses están vacunados con la pauta completa, también en línea con la media nacional de 70,1%. En Brandeburgo está vacunado el 63,1%. La semana pasada, la responsable de sanidad de la ciudad-estado de Berlín, Dilek Kalacyi, hizo un llamamiento a la población a evitar los contactos personales con los no vacunados. Los departamentos de sanidad de muchos distritos berlineses afirman estar al borde de su capacidad y algunos han vuelto a solicitar ayuda al ejército.