Igea recomienda optar por AstraZeneca para segundas dosis

La Junta de Castilla y León recomienda a los menores de 60 años, ya vacunados con AstraZeneca, que elijan esta farmacéutica para recibir la segunda dosis y completar su pauta vacunal, aunque ofrecerá también la posibilidad de elegir Pfizer. En ambos casos se exigirá la firma de un consentimiento informado y se retomarán los llamamientos una vez se conozca el informe del Comité de Bioética, encargado por el Ministerio de Sanidad.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta aseguró que la Administración sanitaria recomienda completar la pauta de vacunación iniciada con AstraZeneca con el mismo suero y no con otra dosis de Pfizer, aunque aceptan la decisión adoptada este miércoles por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Esta indicación, explicó Francisco Igea, se hace en virtud del conocimiento científico y de la seguridad sanitaria, las decisiones adoptadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la propia ficha técnica de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Además, consideró que no pretende entrar en “polémicas” en esta cuestión, pero insistió en que no pueden recomendar “aquello que no está probado o demostrado”.

De esta forma, el vicepresidente de la Junta cuestionó que se puedan extraer conclusiones del estudio encargado al Instituto de Salud Carlos III, que utilizó una muestra de 600 personas, lo que consideró constituye un “serio desprestigio” a la sanidad pública y una de las “peores cosas” que se pueden hacer por el prestigio del sistema de salud.

Igea, al igual que este miércoles la consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió que el estudio no puede asegurar la seguridad de utilizar la segunda dosis de Pfizer, ni tampoco que se aumente la eficacia, aunque eleve los anticuerpos. Argumentó que solo señala que al combinar AstraZeneca con el suero de la farmacéutica alemana aumentan los efectos adversos de carácter leve o moderado, si bien apuntó que los graves, entre seis y diez por millón de habitantes, no se pueden haber detectado con una muestra de 600 personas.

Perplejidad

Por ello, el portavoz del Ejecutivo autonómico, que reiteró asumen la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades, insistió en que no se puede dejar en menos de las personas la elección de una vacuna u otra, al tampoco haber elegido la primera dosis en el caso de los menores de 60 años. También, censuró que sean los directores generales de Salud Pública, cargos públicos, quien tomen las decisiones y no la Agencia Europea del Medicamento, que recordó suspendió esta vacuna en este grupo de edad por la aparición de eventos trombóticos.

De esta forma, Francisco Igea criticó que en España se reanude una vacunación en los menores de 60 años, con la segunda dosis pendiente, tras haberse suspendido, sin contar con un estudio sobre la seguridad de combinar AstraZeneca y Pfizer. También criticó que se desoiga la postura de la Ponencia de Vacunas, que era contraria a esta opción de incorporar los sueros de ARN mensajero.

Por ello, manifestó que la población se encuentre perpleja, porque él también lo está, puesto que insistió en que las sociedades científicas, la EMA y en general la inmensa mayoría de los expertos no encuentran razón para no utilizar AstraZeneca como segunda dosis. “No entendemos las razones”, dijo.

Logística

El vicepresidente aseguró que la Junta volverá a administrar las segundas dosis pendientes entre los menores de 60 años, en su mayoría personal esencial, de forma inmediata puesto que cuentan con 40.000 dosis de AstraZeneca, si bien recordó que son 71.000 personas las que deben recibir en las próximas semanas un nuevo pinchazo para completar su inmunización frente al COVID-19.

En este punto, Francisco Igea planteó que es “sorprendente” que se pida un informe al Comité de Bioética para adminsitrar un producto aprobado y autorizado y en los casos previstos en la ficha técnica. Por ello, justificó que la Comunidad pedirá un consentimiento informado a la población en el caso de que opten por AstraZeneca, pero también si elijen Pfizer, al no existir a su juicio evidencia científica sobre los efectos de combinar vacunas.

Todo ello, añadió, complica la organización de la campaña de vacunación, puesto que lamentó que si se quiere ofrecer Pfizer y no AstraZeneca son necesarias 71.000 dosis de la farmacéutica alemana. Todo ello, además, complica seguir con la vacunación del resto de grupos, por lo que afirmó: “Si no nos das vacunas, no nos des problemas”, dijo, para añadir que sobre el Gobierno: “Solo me da problemas”.