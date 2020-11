Reivindicación de grandes artistas no visibilizadas

Se inauguró este martes en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, con la presencia del delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, la exposición ‘Las artistas muertas. Un siglo despreciado por la historia’, una colección de retratos realizados por la madrileña Concha Mayordomo a carboncillo, lápiz o pluma a través de los cuales reivindica y celebra el mucho valor de la obra y la vida de una serie de mujeres a las que la historia no ha tratado con justicia, a veces silenciándolas, a veces minimizando la grandeza de su producción.

Esta muestra, que coincide en el tiempo con la titulada “Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931)” que se celebra en el Museo del Prado, es un extracto del proyecto ‘Mujeres en el Arte’ en el que la autora lleva trabajando desde hace más de diez años y que actualmente recoge en el blog del mismo título cerca de quinientas pequeñas biografías de pintoras, escultoras, grabadoras, dibujantes, ilustradoras, galeristas, comisarias… desde la iluminadora del Códice de Gerona llamada Ende, hasta jóvenes artistas que actualmente ya tienen una carrera consolidada.

Para la exposición en el Archivo Histórico Provincial de Ávila han sido seleccionadas 49 de ese amplio conjunto de mujeres artistas, todas ellas españolas y nacidas entre los años 1837 y 1933. Todos los retratos han sido realizados por Concha Mayordomo a modo de «apunte rápido», como bocetos ‘urgentes’ pero al mismo tiempo capaces de transmitir información y emoción; para el espectador esas imágenes se ofrecen acompañadas por un código QR desde el cual se podrá acceder a la biografía de cada una de esas mujeres que no alcanzaron la visibilidad social que merecían.

En ese conjunto de medio centenar de artistas olvidadas, y en atención a su celebración en Ávila, toma especial relevancia la artista abulense Leonor Veredas, así como otras cuatro que no habiendo nacido en esta tierra sí tuvieron una estrecha relación con la provincia como Maruja Mallo, María Revenga, Adelina Labrador y María de los Ángeles López Roberts, más conocida como ‘Neneta’.

De Leonor Veredas (Ávila, 1921-Ávila, 1966) se recuerda que fue la tercera de los nueve hijos de Antonio Veredas y María Susana Ugarte, y la primera de todos ellos que mostró claras inclinaciones artísticas. Tras recibir durante años formación artística de su padre en el domicilio familiar, cursa estudios en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Ávila; a mediados de los años 50 se traslada a Madrid, donde completa sus estudios.

La directora del Archivo, Carmen López, comentó que «con el objetivo de rescatar del olvido a artistas de diferentes disciplinas, Concha Mayordomo pone rostro y alma a estas mujeres a través de sus dibujos bocetos, tras una exhaustiva investigación, no exenta de pasión, emoción, entusiasmo y conocimiento por la mujer».

La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.