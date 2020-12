Piden eximir de la tasa de basuras a negocios en el Tiétar

El secretario general de la Agrupación Socialista de La Adrada, Roberto Aparicio, ha evidenciado la necesidad de que todas las administraciones se impliquen en el impulso de la economía tras la crisis sanitaria y en ayudar a los negocios que se han visto especialmente afectados por las distintas medidas como la hostelería y el comercio. En ese sentido ha anunciado el registro de una moción dirigida a la Macomunidad de Servicios del Alto Tiétar para que se exima del pago de la tasa de basuras a los establecimientos afectados por el cierre decretado en el Estado de Alarma.

“Las restricciones implantadas en las distintas fases sanitarias, sumado al recelo de los clientes a regresar a los establecimientos, han provocado una caída de las ventas y una consecuente merma en los ingresos que han hecho que, para muchos, sea insostenible mantener el negocio en los mismos términos, si es que no han tenido que echar el cierre”, ha afirmado Aparicio, quien ha explicado que “pese a las dificultades, sigue habiendo muchos emprendedores que apuestan por mirar hacia adelante, entre otros motivos, porque no tienen otra forma de ganarse la vida y porque no renuncian a defender lo que tanto les ha costado sacar adelante”. Por eso insiste en que “ahí es donde deben estar las administraciones y esta mancomunidad, para ayudar a los pueblos que representa y para ofrecer un respiro a quienes atraviesan una situación que definen como agónica”.