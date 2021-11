Una victoria para creer en sí mismos

El Hereda Ávila Auténtica El Bulevar viaja este fin de semana –domingo– a Betanzos cargado de razones y argumentos para ganar. Y hacerlo con uno de esos partidos que sirvan para reforzar la confianza de una plantilla que sigue buscando la chispa que permita arrancar motores, aún por encender. Apenas dos victorias en siete partidos disputados y la sensación de que no termina de dar el paso rodean a un equipo al que ve capacitado para mucho más Carlos Osvaldo Gómez pero que sigue 'arrugado' sobre el parqué cuando los partidos requieren de sangre caliente. Les pasó ante el PorriñoBaloncesto Base, al que tuvieron en su mano a tres minutos para acabar el partido, y les sucedió ante el ULEBasket León. «Mira lo que nos pasó en el último partido. A segundos de acabar, con posesión, con opciones de ganarlo, aparecieron los errores propios, el miedo a ganarlo» lamenta aún el argentino, que confía en los suyos para darle un vuelco a la situación. Es cuestión de confianza.

Viaja el equipo a tierras coruñesas con el objetivo de sumar un triunfo y hacerlo de manera convincente. «El partido del domingo es importante.Debería ser el partido en el que rompamos.Todos tenemos la cabeza en ello.Estamos mejorando cosas pero hasta que no se consiga ese triunfo las mejoras no cristalizan.Es importante ganar para por temas de confianza, para seguir creciendo. Si no culminamos esas mejoras con una victoria, no serán creíbles, y es una cuestión muy importante para todos». Trabaja el equipo en cuestiones de juego pero no menos de mente. «Hay que perder el miedo a perder. Hay que arriesgar para anotar y estar más libres a la hora de jugar».

Delante tendrán un equipo rocoso. No es Santo Domingo Betanzos un equipo asequible en el Municipal. Tres partidos –Universidad de Valladolid, Claret Innoporc y Corinto GijónBasket– y tres victorias para los gallegos. «Si podemos mantener el marcador y dar el paso adelante, seremos capaces» señalan desde un Hereda Ávila Auténtica El Bulevar que necesita sumar cuanto antes la primera victoria lejos de casa.

«Estamos buscando soluciones en ataque»

Fue una de las cuestiones a las que apuntó Carlos Osvaldo Gómez tras la derrota del equipo ante el ULEBasket León –«tenemos un problema en lo ofensivo, no pasamos de 70 puntos»– y uno de los aspectos en los que más se ha trabajado esta semana. «Hemos estado trabajando toda la semana en buscar soluciones para tratar de encestar más» explicaba Carlos.Una de las claves será Antonio Izquierdo, cuya buena mano está acreditada. «Vamos a tratar de que esté más suelto, que no asuma tanto subir el balón y pueda ocupar una posición más anotadora. Hemos trabajado mucho».