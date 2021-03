La Cebre se queda con las ganas

El gol de Nacho Heras en el último minuto supone un duro castigo para la Cultural Deportiva Cebrereña, que ya acariciaba el empate tras remontar un 0-2 gracias a los dos tantos de David Terleira. Y es que apenas, se habían acomodado los espectadores cuando llegó el primer tanto de la tarde en El Mancho. A los dos minutos de juego, tras un saque de banda aislado de Dani Burgos, Gabri remataba de cabeza el balón al fondo de las mallas dejando sin respuesta a los jugadores verdiblancos que, junto a su afición, no se creían lo que acababa de pasar.

Tras ese gol, los hombres de Carlos Aguilera, lograron embotellar al combinado verdiblanco en su área. Estos mostraban una inseguridad fruto del mazazo recibido de manera temprana, pero poco a poco lograron deshacerse de la presión y dar más amplitud en el terreno de juego. Pero, cuando mejor se encontraba la Cebrereña, de nuevo en una jugada aislada, Gorka sacaba de meta con un desplazamiento en largo y Gabri, otra vez, controló de espalda y, tras deshacerse de su marcador, se sacó un chut por el que nada pudo hacer Garrosa, tan solo sacar el balón del fondo de la portería.

Con el 0-2 todo apuntaba a que el Burgos Promesas iba a resolver sin problemas el encuentro, pero, otra vez a balón parado, tras un saque de esquina de Pakato al primer palo, David Terleira se imponía a la zaga burgalesa y anotaba el primer tanto para el conjunto local a la media hora de juego.

A la vuelta de vestuarios, los hombres de Pepe García lograron cambiar la cara al encuentro y poco quedaba de la imagen permisiva que dieron durante los primeros 20 minutos. De hecho, Guille Velayos, quien realizó una excelente segunda mitad, obligó a Gorka a estar atento tras adentrarse sin oposición en el área.

Esto no quiso decir que el Burgos Promesas dejase de tener presencia en el encuentro, ya que, a través de Soto, por el extremo derecho, logró generar mucho peligro, aunque en esta ocasión Gabri, que era quien en la mayoría de los ocasiones finalizaba la jugada, no se encontró acertado en los remates. Pakato con un tiro desde la frontal y Pichu con una falta directa, lo intentaron para la Cultural Deportiva Cebrereña, pero el premio del gol llegaría desde los once metros y de los pies de su goleador, David Terleira.

Tras una gran jugada en el extremo de Guille Velayos, que se deshizo con facilidad de su marcador, se la cedió a David Terleira que la dejó correr y, cuando se dio cuenta, fue arrollado por Gorka dentro del área, cometiendo de esta forma penalti y, a su vez, viendo la segunda amarilla obligado así a marcharse expulsado del encuentro. Terleira, desde los once metros, no falló con un tiro potente al centro y puso el 2-2 en el marcador a falta de nueve minutos para el final de los 90 minutos reglamentarios.

Pero cuando el combinado cebrereño ya acariciaba en empate, Quintana, que acaba de ingresar en el partido tras la expulsión de Gorka, saco en largo y Nacho Heras ganó la espalda a los dos únicos zagueros que cerraban hasta plantarse ante Garrosa que poco pudo hacer para evitar que el balón llegase al fondo de la red consumándose así la derrota de la Cultural Deportiva Cebrereña, rompiendo de esta manera su dinámica positiva donde había logrado dos victorias consecutivas. Se le escapaba un punto que le hubiera acercado un poco más a la permanencia de cara a la segunda fase que comenzará en breve.