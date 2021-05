"La suspensión de Abvlensis no tiene motivos políticos"

La Asociación Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria, organizadora del Festival Abvlensis, niega que la decisión de la suspensión de esta actividad se deba a motivos políticos y aseguran que el motivo obedece a los retrasos y recortes que habido en las ayudas económicas por parte del Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León. Mediante un comunicado leído por Ana María Sabe Andreu, miembro de la Junta Directiva de la asociación, se especifica que “el retraso en la concesión de las ayudas, rebasándose las fechas necesarias para preparar el festival con garantías, además de la reducción imprevista de la cuantía de algunas de las subvenciones otorgadas, han abocado a esta asociación organizadora del festival a la inevitable y dolorosa decisión de suspenderlo, debido a la falta de recursos económicos para ofrecer la calidad óptima que siempre hemos disfrutado en Abvlensis”.

La asociación quiere dejar claro que “esta ha sido la única causa de la suspensión del festival, pues nuestra asociación nunca ha actuado por motivos políticos” ya que “nuestra motivación siempre ha sido musical, cultural, altruista y de buena fe”. El comunicado matiza que “tenemos nuestras cuentas y las del festival a la vista de quien desee conocerlas, y estamos abiertos a que el Ayuntamiento, así como nuestro alcalde pueda ver, auditar y analizar las cuentas del festival que él mismo aprobó y firmó en su día”.

Sabe Andreu estuvo acompañada en la lectura del comunicado por Óscar Arroyo, presidente de la Asociación Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria, quien aclaro que en otras ediciones desde el Ayuntamiento se aportaban 40.000 euros y desde la Junta de Castilla y León 15.000, dinero que ha quedado reducido a 20.000 y 9.000 euros, respectivamente. “Con estas cifras hicimos números y las cuentas no cuadraban. Es algo que todo el mundo puede entender, es difícil hacer lo mismo con menos dinero”, comentó Arroyo, quien explicó también que “el Ayuntamiento en ningún momento nos comunicó formalmente, en contra de lo que dicen, esa cuantía. Hasta el pasado fin de semana no lo hizo. Estaban pactados 40.000 euros en el convenio firmado en noviembre de 2020 y de hecho ya estábamos en pandemia. Se pactaron esas cantidades y hasta el pasado fin de semana no se nos dijo que lo iban a reducir. Antes no teníamos información por parte del Ayuntamiento y de hecho habíamos pedido por registro que nos confirmaran los importes y no nos lo habían comunicado. Esa falta de información es la que nos ha llevado a tomar esta decisión, por prudencia, para garantizar que el festival se podía hacer en las debidas condiciones”.

Arroyo reconoció que “se podría haber valorado” el reducir el gasto en el festival, “pero como no teníamos la información con anterioridad, no teníamos capacidad de hacerlo. Si la reducción de importes se nos hubiera comunicado con tiempo podríamos haberlo planteado y negociar, porque desde mediados de noviembre que fue la última reunión, no ha habido, hasta el pasado fin de semana, ninguna comunicación de los importes, Hacer ahora una renegociación del festival es complicado porque cuando tomamos la dolorosa decisión de suspenderlo es porque nos dimos cuenta de que ya no llegamos, ya que con los grupos y los artistas se trabaja con mucho tiempo de antelación, nosotros, de hecho, cerrábamos los festivales a finales del año anterior y apalabrábamos contratos a dos años vista. Los festivales de este calibre tenemos que trabajar así. Ahora estábamos fuera de tiempo”.

Desde la Asociación muestran su “sorpresa” por el hecho de que el Ayuntamiento quiera organizar un festival para sustituir a Abvlensis, “nosotros hemos hablado en todo momento de la suspensión de la edición de este año, por eso estamos bastante sorprendidos por al anuncio del Ayuntamiento de la creación de un nuevo festival, no sé si han decidido cancelar definitivamente el festival, que lo expliquen ellos”, comentó Arroyo, quien reconoció que “hemos afrontado numerosas vicisitudes de todo tipo porque las dificultades de organizar un festival de este calibre son muchas y esta puede ser una dificultad más, pero tenemos la sensación de que se ha montado demasiado ruido por una cuestión que no debería tener tanto alcance porque está derivada de una situación puntual. Nuestra voluntad es que el proyecto salga adelante porque es un proyecto garantizado, premiado y reconocido internacionalmente. Hemos recibido premios europeos, reconocimiento del Ministerio de Cultura, perder esto por una cuestión de plazos y financiación sería una lástima y hay que reconsiderarla, pero es una decisión que no nos compete a nosotros”.

Más allá de la organización del festival, desde la asociación se abordan otras actividades como becas o estudios, proyectos también pendientes de valorar si se pueden seguir realizando debido a la situación económica, ya que “se visualiza un festival, pero el proyecto es más grande. Por eso las cuantías que hemos venido manejando otros años han sido bastante más generosas para todo el proyecto conjunto. Tenemos que analizar ahora la situación para ver si el resto de actuaciones se pueden realizar, pero nuestra intención es poder mantener el proyecto, que entendemos que es muy importante la ciudad, pero con las garantías de que el proyecto es que la ciudad se merece, y no otro”.

Por último, Arroyo prefirió no hacer comentario respecto a las palabras del alcalde sobre su condición de cargo político del PP como posible explicación a la decisión de suspender el festival ya que “esta convocatoria es como asociación. No tengo nada que decir. Si se considerara oportuno desde los cargos del partido, se contestará desde el ámbito político, en otro contexto”. Ana María Sabe sí que aclaró que “cuando Arroyo fue concejal dejó de ser presidente de la asociación”.