Muguruza debuta con un triunfo plácido en Miami

La tenista española Garbiñe Muguruza ha debutado con una sólida victoria en la segunda ronda del torneo de Miami, de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de superar este viernes a la china Xinyu Wang en dos sets (6-4, 6-1).

Muguruza, número 13 del mundo y exenta de la primera ronda, apenas acusó las altas temperaturas que afectan a Florida y cuajó un gran encuentro ante la tenista asiática, 150 del ranking WTA. Así, se adelantó 3-1 y sobrevivió a la única bola de rotura que tuvo que afrontar en el parcial inaugural para llevárselo en su tercera pelota de set.

La ganadora del torneo de Dubai -primer WTA 1.000 de la temporada- inició con un quiebre la segunda manga, y aunque Wang respondió con un 'contrabreak', ya no concedió más oportunidades, ganando los cinco siguientes juegos para poner fin a la contienda tras una hora y cinco minutos.

Ahora, Muguruza se enfrentará en tercera ronda a la ganadora del duelo de este mismo viernes entre la croata Petra Martic, número 21 del mundo, y la rusa Anna Kalinskaya.

"No he jugado muy bien pero lo suficiente para ganar. Después de jugar bien en Doha y Dubái estaba un poco nerviosa por jugar en primera ronda. Pero estoy contenta de a pesar de no haber jugado lo mejor que sé", indicó Muguruza tras conseguir el triunfo.

Además, la tenista hispano-venezolana aseguró que no piensa en el ranking de la WTA. "Lo que me interesa es haber llegado a las finales, haber ganado un torneo. No estoy pensando mucho en el ranking, lo importante es llevarse el trofeo. Sé que se está analizado cómo hacer la transición y van a hacer algunos ajustes, pero ahora no estoy pensando mucho en eso", reconoció.

En otras cuestiones, Muguruza explicó que le "gusta" volver a "tener a Conchita en el banquillo". "El quipo va cambiando en función de lo que necesita el jugador. Ahora tengo un equipo muy profesional, de habla hispana que se agradece, al final los resultados salen si haces bien el trabajo", apuntó.

