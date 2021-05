Igea dice que CyL "va a ser una fiesta" de las letras

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, presentó hoy en Madrid el Festival Internacional de la Literatura en Español (FILE), que entre el 18 de junio y el 4 de julio reivindicará la riqueza del castellano con más de 170 actividades y 230 autores en las nueve capitales de provincia y otros 25 municipios, conjugando la literatura con disciplinas como la música, el teatro, el arte o la gastronomía. “Castilla y León va a ser una fiesta de la literatura que va a llegar a todos los rincones de nuestra Comunidad, por eso el certamen recorrerá las nueve provincias, sus lugares más emblemáticos y otros más desconocidos”, apuntó.

En declaraciones recogidas por Ical, Igea apuntó que para Castilla y León “nuestro idioma es nuestro mayor tesoro”, ya que “nos permite comunicarnos”. “Las lenguas son una herramienta para comunicarse y para crecer, no para aislar”, sentenció antes de explicar que la autonomía ha sido una de las pocas que en España no han detenido su actividad en torno al aprendizaje del español para extranjeros durante la pandemia, un periodo en el cual se han impartido cursos en más de 30 países de los cinco continentes, con más de mil profesores.

“Esta nueva cita cultural nace en 2021 con el objetivo de reivindicar el español a través de un extenso programa en el que la literatura irá de la mano de otras disciplinas como la música, el teatro, el arte o la gastronomía, y también con el objetivo de apoyar al sector editorial y librero. Se trata de un proyecto colaborativo y un primer ensayo para sentar las bases de un evento cultural de trascendencia internacional, abierto a la participación de todas aquellas instituciones que deseen sumarse al programa”, señaló.

El acto de presentación en Madrid, celebrado en la sede del Instituto Cervantes, contó con la asistencia de personalidades como la directora general del Libro, María José Gálvez; el presidente de la Fundación Contemporánea, Alberto Fesser; o el presidente de La Fábrica, Alberto Anaut, que escucharon aIgea asegurar que FILE “no es una cita más dentro del calendario de festivales literarios”, sino que contará “con personalidad propia”. “Esperamos que no solo dé conocimiento a nuestra Comunidad y que atraiga visitantes, sino que abra nuestra alma a una nueva etapa después de haber pasado este infierno que hemos atravesado. No creo que haya nada mejor para salir de la oscuridad que la literatura, y no creo que haya nada mejor que haya acompañado a los españoles estos meses que un buen libro”, señaló.

Cuatro ejes

El certamen, según desgranó el vicepresidente, se articula en torno a cuatro grandes ejes: ‘Grandes conversaciones’, ‘Programa en colaboración’, ‘Insólitos’ y ‘Rutas de gastronomía y literatura’. En ‘Grandes conversaciones’ participarán escritores como Javier Cercas, Andrés Trapiello, Anna Caballé, Antonio Muñoz Molina, Ian Gibson, Espido Freire, Manuel Vilas, Najat el Hachmi y Santiago Roncagliolo, en diálogo con grandes profesionales de otros sectores como el arte, de la mano de Miquel Barceló; el teatro, con personalidades como Miguel Rellán, Juan Mayorga, Julieta Soria y Alfredo Sanzol; el dibujo y la ilustración, con Paula Bonet, José María Pérez (Peridis), Andrés Rábago (El Roto); o el cine, con Manuel Gutiérrez Aragón y Carlos Boyero, entre otros muchos.

El Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid, el Auditorio Municipal San Francisco en Ávila, el Teatro Palacio de la Audiencia en Soria, la plaza Mariano Timón en Palencia, el Teatro Principal de Zamora, la iglesia de San Juan de los Caballeros de Segovia, el patio del Archivo Histórico Provincial de León, el Museo de la Evolución Humana en Burgos y el Palacio de los Anaya de la Universidad de Salamanca acogerán sucesivamente estas charlas, con acceso libre hasta completar aforo, donde los invitados hablarán sobre los origen de la novela, la mística, la poesía moderna, el medievo, las tres culturas, varias rebeldías, el gótico la especie o la picaresca, respectivamente.

En cuanto al segundo eje, Igea señaló que “buena parte del tejido cultural de la Comunidad” estará implicado en la programación a través del ‘Programa en Colaboración’, que reúne las propuestas de los principales agentes culturales de la autonomía. En este apartado se englobarán charlas literarias, conciertos, talleres de escritura creativa, encuentros con escritores y actividades infantiles, entre otras propuestas, como la presentación del proyecto ‘Pueblos literarios de Castilla y León’, que junto a las Diputaciones de Castilla y León, trasladarán en verano a distintas zonas rurales de la región los mundos literarios de grandes escritores que un día tuvieron relación con esta tierra.

Más de 150 autores, entre escritores, artistas o músicos, se sumarán al certamen gracias a este apartado, entre ellos Luis Mateo Díez, José María Merino, Elena Medel, Pilar Fraile, Noemí G. Sabugal, Manuel Rivas, Emilio Gancedo, Patricia Esteban Erlés, Fernando Iwasaki, Antonio Colinas o Alfonso Armada.

Con el título ‘Insólitos’, el tercer eje buscará un diálogo original de la literatura con el patrimonio y el paisaje de Castilla y León, no sólo en los contenidos sino también en la forma, al celebrar parte de sus actos en algunos de los rincones con más encanto de la autonomía. Así, por ejemplo, Sergio del Molino hablará sobre la España vacía en el Palacio de los Avellaneda de Peñaranda de Duero (Burgos); Luis García Montero, Raquel Lanseros, Antonio Lucas y Aurora Luque recitarán sus versos en el Monasterio de Santa María de la Sierra (Collado Hermoso, Segovia); Álex Grijelmo, Antonio Lucio (Tonet) y Joaquín Díaz se acercarán a los orígenes del folclore de Castilla y León en Urueña (Valladolid); Fetén Fetén interpretarán sus melodías de ultramar en el patio del Palacio del Caballero de Olmedo (Valladolid); Teatro Corsario repasará las mujeres del Siglo de Oro en Pedraza (Segovia); ImproValladolid ofrecerá sus rapsodias en la Plaza de la Villa de Arévalo (Ávila); los narradores orales Ana Griott, Esmeralda Folgado o Pedro Gómez Turiel recorrerán el valle de Aravalle (Ávila), la senda del bosque de Ribadelago (Zamora) o el castañar de Béjar (Salamanca); o se escucharán los romances de Crispin de Olot delante de la catedral de El Burgo de Osma (Soria), entre otras muchas ofertas.

Y el cuarto eje, ‘Rutas de gastronomía y literatura’, coorganizado junto al Itacyl y Tierra de Sabor, adentrará al público de la mano de grandes escritores, en conversación con profesionales del sector gastronómico, en algunos de los productos fundamentales que las tierras castellanas y leonesas han dado al mundo. Estos encuentros, para aquellos que lo deseen, se completarán con la degustación de los productos en algunos de los mejores espacios gastronómicos de la Comunidad.

Una celebración de la creación

Por su parte, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, recalcó que “tenemos una responsabilidad con este tierra y con esta lengua, una lengua que ha ayudado a escribir su historia, que ha nacido aquí y que ha ayudado a unir continentes”. Este festival, apuntó, “es un proyecto de Comunidad”, que utilizará la lengua “para unir, no para separar”.

“Queremos que este festival, que nace ahora con vocación de internacionalidad y de permanencia, sea un pequeño homenaje a todos esos lectores, españoles y latinoamericanos que se han consolado estos meses de pandemia con un buen libro. La cultura es la botica del alma, necesitamos medicamentos pero también píldoras en forma de libro, obra de arte, danza, teatro o película, de ahí que el festival reúna muchas de estas artes, pero también por supuesto patrimonio y gastronomía. En Castilla y León tenemos todos esos ingredientes para hacer un plato que podamos ofrecer a cuantos decidan este verano arbitrar la Comunidad, tanto en el medio urbano como rural”, señaló.

Por su parte, el director literario de esta primera edición, Jesús Ruiz Mantilla, señaló que al recibir el encargo de coordinar esta primera edición pensó en lo que para él significa Castilla y León, y que fue así como llegó a la palabra ‘origen’. “Veo esta tierra como origen de muchísimas cosas, de un todo que nos representa identitariamente de una manera global, no local, y pensé que había que hacer un viaje no hacia la pureza sino hacia el mestizaje, y reivindicar que ese origen mestizo como una de las grandes señas de identidad hispana alrededor del mundo”, detalló en declaraciones recogidas por Ical.

Así, dio las gracias al Gobierno regional por “alentar este nuevo despertar que esperamos a partir del verano tras meses que preferimos olvidar”, y reconoció que han trabajado “muy duro, a conciencia, para transmitir esa salida del aislamiento como una fiesta”. “Hemos querido armar un programa que, desde la literatura, nos ayudara a entender la creación en español y la vida. La literatura es el tronco, pero el hecho en sí del festival es la celebración de la creación, especialmente en nuestra lengua, que une a 500 millones de personas en todo el mundo”, remachó.