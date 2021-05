Sólo puede quedar uno

Llegó el momento. «Es una final» en forma de última jornada de liga regular y el Tierra Castellana Ciudad de Arévalo la jugará con la ilusión y la oportunidad histórica de ser campeones de la Tercera División - Grupo 9 y pelear por el ascenso a Segunda División B. Un gran premio para el equipo morañego y un último partido que no será fácil. Dependen de sí mismos los de Eloy García pero delante tendrán un Intersala Zamora que aunque sabe que ya no puede ser campeón –de ganar empataría en lo alto de la tabla con el Tierno Galván, que tiene el average particular a favor– sí lograría como segundo clasificado el premio de por el ascenso dada la condición del Tierno Galván de filial del Universidad de Valladolid, que juega en la Segunda División B de Fútbol Sala. «A nosotros nos valen dos resultados pero el Intersala tiene la ventaja de que juega en casa» analiza Eloy García, entrenador del Tierra Castellana Ciudad de Arévalo, en una última jornada en la que el descanso del Tierno Galván lo marca todo. Líderes (45) con un punto de ventaja sobre el Tierra Castellana (44) y tres sobre el Intersala Zamora (42), son los que esperan. Si ganan los de Arévalo, serán campeones y jugarán el ascenso. Es lo que buscan. Si empatan serán segundos pero accederían a la pelea por el ascenso. No es un premio cualquiera.

Y con este doble objetivo llega el Tierra Castellana Ciudad de Arévalo a este sábado histórico para ellos. «Estamos con muchas ganas de que llegue el día. Hemos llegado muy bien al final de temporada» comenta el técnico. «Sabemos que delante tenemos un equipo fuerte que ya nos ganó en casa.El equipo que sepa manejar los malos momentos será el que tenga mucho ganado» señala el técnico de un equipo cuya afición se desplazará a Zamora. Hasta 66 entradas tiene el equipo reservadas en el Pabellón Municipal de Arévalo.

Un cierre de temporada «que habríamos firmado al inicio. Depender de uno mismo, sin tener que mirar lo que hagan terceros, sin estar pendientes de lo que hagan unos u otros» comenta el entrenador de Medina del Campo, que tiene claro que «es lo que se han ganado los chicos, el derecho a que sean los demás los que nos miren a nosotros», comenta. Porque la Tercera División - Grupo 9 mirará al pabellón Ángel Nieto. De ahí saldrá el equipo que posteriormente peleará por el ascenso. «Somos nosotros o ellos».

Un rival muy complicado delante que en el partido disputado en el Municipal de Arévalo supo imponerse por 7-8 –«fue un partido raro, con muchos errores– y que a juicio de Eloy disponen del mejor jugador de la categoría, Ángel, pero «con nuestras armas les podemos hacer daño» comenta un entrenador que reconoce la ilusión del momento pero recuerda que «aunque siempre te quedas con lo último, lo cierto es que toda la temporada ha sido un éxito».