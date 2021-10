Finalizan terceras dosis de vacuna en residencias de mayores

Los equipos de vacunación ya han finalizado la administración de terceras dosis de vacunas frente a la covid en las residencias de mayores de Ávila. A falta de cerrar el grupo de las personas inmunodeprimidas, que ha aumentado, ahora toca prepararse para llegar a los mayores de 70 años, según se acaba de conocer.

Carlos Calvo, coordinador de equipos de enfermería, explica que ya se ha terminado «esta vuelta» en las residencias de personas mayores, con las últimas citas que estaban previstas ayer mismo en las residencias de Mombeltrán, Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino. Sí que es cierto que quedaría pendiente vacunar en la residencia donde hubo un brote recientemente y que aún no está cerrado por sanidad (se refiere a la de El Barraco) y completar la vacunación en personas que llegaron a las residencias con posterioridad. Aunque se ha ido a estos centros, lo cierto es que hay personas que ingresaron allí después de que se hubieran puesto las primeras dosis. Esto quiere decir que se les vacunó con posterioridad y ahora no se les ha podido poner la tercera porque no se han cumplido 180 días desde la segunda. Es por ello que se estarán en contacto con los centros de salud para ir completando la pauta cuando se llegue a este momento.

En este caso se ha visto más agilidad en el proceso porque los equipos ya estaban formados, han tenido ayuda de las residencias y, sobre todo, cuentan con un sistema informático diferente. Si cuando se acudió a vacunar por primera vez en residencias se tardaba uno o dos minutos con el registro, ahora es tan sencillo como pasar la tarjeta sanitaria o introducir el número de DNI.

En cuanto a las personas con inmunodepresión, correspondientes al grupo 7, también se está terminando con el primer listado que se dio, de 700 personas, que se completará esta semana. A 573 personas se les puso la tercera dosis la semana pasada y estos días se vacuna a otros 142. Sin embargo, explica el coordinador de enfermería, ha llegado un nuevo listado, con 1.700 personas, a quienes también se ofrece la tercera dosis porque se han incluido nuevos fármacos que producen inmunodepresión. Sería algo así como una ampliación del grupo 7 y también se van a vacunar.

Es a ellos y a las personas de centros con discapacidad lo que quedaría pendiente, sumándose a las más de 3.000 personas que estaban en residencias de mayores, de las cuales se había vacunado a 2.700, a falta de las cifras de ayer.

Se va completando esta fase cuando se abre una nueva, la de los mayores de 70 años, para quienes también se acaba de anunciar la administración de la tercera dosis de la vacuna frente a la covid-19. Teniendo en cuenta que todavía no han tenido reunión organizativa, Javier Calvo señala que, aunque por el momento solo tenían información por los medios de comunicación, se tendrá que ver cómo se articula. Es cierto que la última semana de octubre ya comienza la campaña de vacunación contra la gripe, que llegará a residencias, para pasar después a la población no institucionalizada. Esto supone que quizá se realice el mismo tiempo con ambas vacunas y sería a través de los centros de salud. Esta es la idea inicial, utilizar estos centros para estas vacunas, tal y como se hizo al principio con la covid, ya que los mayores de 70 años se vacunaron en estos centros, sin recurrir a los espacios de vacunación masiva dado que era más difícil debido a su edad.

Mientras tanto, se sigue utilizando el hospital Provincial, donde se vacuna al grupo 7 y se siguen con las autocitas, a las que no acuden demasiadas personas pero todos los días hay gente, dice. Esto quiere decir que se sigue usando el hospital Provincial para vacunación y así seguirá. Por el momento, los equipos de vacunación se mantienen con diez personas, una cifra algo menor que la inicial pero «suficiente» y con la idea de que si se necesita más gente se contratará. Estos equipos se encargan de vacunación y pruebas de detección de covid, de forma rotatoria.

los datos. En este proceso de vacunación, hasta ahora se ha completado la pauta a un 82,10 por ciento de los abulenses. Con el trabajo centrado ahora en las terceras dosis y los llamamientos en autocita para quien se quiera vacunar, se han administrado 254.206 dosis, completándose la vacunación a 130.856 personas.

Hasta ahora se han utilizado cerca de un 99 por ciento de las dosis recibidas, aunque esta semana no ha habido envío puesto que la reserva era suficiente para cubrir las necesidades.