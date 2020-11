El ICEX revisa su plan de internacionalización por la covid

La entidad pública empresarial ICEX defiende que la internacionalización será un “pilar clave” de la recuperación para las empresas de Castilla y León y “ha revisado en profundidad” su programa de acciones ante las restricciones a la movilidad; el impacto desigual de la recesión en los diferentes mercados y la modificación del comportamiento de los consumidores, por la COVID-19. El departamento territorial de ICEX en la Comunidad, que dirige Isabel Clavero, ya prepara sus aportaciones al V Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2021-2025, para “ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades que se abren en este nuevo contexto, afrontando retos como la digitalización, la sostenibilidad o la diversificación de mercados, sin olvidar la necesaria colaboración institucional”.

ICEX asume que la digitalización “se ha acelerado y se han alterado los factores de compra, cobrando protagonismo conceptos como la sostenibilidad y trazabilidad de los productos” en un contexto en el que “la evolución de la pandemia es todavía incierta y existen importantes condicionantes para la recuperación mundial”.

En este contexto, la apuesta de ICEX pasa por promover la internacionalización de los servicios tecnológicos con acciones en países donde están muy desarrollados, como EEUU, Israel y Hong Kong. Asimismo, pretende aprovechar estas herramientas para internacionalizar y promocionar otros sectores, como el agroalimentario, mueble y la moda, entre otros.

2.000 acciones en cinco años

ICEX destacó la labor desarrollada durante los cinco años del IV plan que termina este ejercicio, con la participación de las empresas de la Comunidad en más de 2.000 acciones, para seguir aumentando las exportaciones de bienes y servicios ligados a áreas estratégicas de la economía regional; incrementar la cuota de venta en nuevos mercados y, potenciar la comunidad autónoma como destino de inversión extranjera.

Medidas, expusieron, vertebradas en torno a los dos grandes ejes de formación y promoción tanto de productos como de servicios o inversión. Destacaron que los grandes protagonistas fueron acciones presenciales en ferias internacionales con pabellón oficial, misiones directas e inversas y foros de inversión, aunque “la tecnología ha estado cada vez más presente, con entrevistas y jornadas informativas por videoconferencia con los especialistas de las oficinas comerciales en el exterior".

ICEX destacó entre las acciones tecnológicas ya desarrolladas la Tienda Foods &Wines from Spain en Amazon; el servicio de catas virtuales; el Digital XBorder en Valladolid en 2019, que benefició la trasformación digital 27 empresas; y el que se celebra en estos momentos en Burgos, con 18 implicadas; y el eMarket Services, que facilita a pequeñas y medianas empresas la localización y el diseño de estrategia en mercados electrónicos.

Digitalización

A partir de ahora, en el nuevo contexto de la pandemia, ICEX explicó a Ical, que adaptará los pabellones oficiales en las principales ferias internacionles y desarrollará en formato virtual las misiones directas e inversas. En este sentido, desde la entidad pública están desarrollando nuevas iniciativas, como The Virtual Spanish Interiors Exhibition, Spain is in Japan, que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2021. La exhibición, creada en realidad virtual y navegable en japonés e inglés, consta de varias zonas, donde se sitúan y conviven los productos de ocho empresas españolas de mueble, iluminación, alfombras y cuadros. En ella, el visitante puede visualizar en detalle cada diseño. Además, las empresas cuentan con stands, donde se exponen sus productos en 3D en diferentes acabados. Esta acción promocional persigue, por un lado, continuar potenciando la imagen del diseño español para el sector del hábitat en Japón y, por otro, transmitir la idea de innovación y transformación digital del sector.

ICEX también apuesta por alianzas en comercio electrónico, y además de las tiendas F&W from Spain en Amazon (Italia, Francia, Alemania y Reino Unido), se han creado sinergias con plataformas como Alibaba o JD.com en China, para facilitar la presencia de empresas españolas. Además, en EEUU, se va a lanzar un programa en la plataforma RangeMe para potenciar la diversificación de importadores y distribuidores de este mercado. “Esta apuesta por el e-commerce va acompañada de alternativas para empresas que quieran internacionalizarse a través de este canal, con asesoramiento en el diseño de la estrategia a desarrollar en los marketplaces través de emarket Services”, agregaron.

Además, dentro de las medidas de digitalización, está también Food&Drink Pitch, para las búsquedas de distribución que se realizan mediante reuniones virtuales, que se organizan a petición de cadenas de distribución internacionales de alimentos y bebidas.

ICEX también busca el impulso a la recuperación del canal HORECA, que está sufriendo mucho con la crisis sanitaria. Así, explicaron a Ical, que se han rediseñado acciones tradicionales como la Spanish Wine Week de Irlanda o Eat Spain, Drink Spain en Reino Unido, combinando acciones presenciales y virtuales en las convocatorias dirigidas a público profesional y a consumidores.

Sotenibilidad

Por lo que se refiere a la sostenibilidad, este el Programa IMPACT+, una actuación innovadora diseñada para promover y acompañar a las empresas españolas en sus procesos de internacionalización a través de modelos de negocio sostenibles e inclusivos, con un importante componente de innovación social con impacto, tanto en sus productos como en sus modelos productivos. En este sentido, se pretende abordar nuevos segmentos de población como potenciales clientes, especialmente en la base de la pirámide económica, que presentan grandes oportunidades para las empresas.

Por otra parte, esta la colaboración institucional y apuesta por Marca España, como la campaña Spain Food Nation, que arrancó el pasado 14 de septiembre, fruto del acuerdo ICEX-Ministerio de Agricultura, que “permitirá la inversión de cuatro millones de euros en reforzar la imagen de calidad de nuestros productos en medios internacionales de alto impacto, como Euronews, New York Times o Yomiuri Japón entre otros”.

ICEX también apuesta por una campaña de promoción de marcas españolas en Zalando; y por el lanzamiento del sello de calidad Restaurants from Spain, que reconocerá el compromiso de restaurantes de todo el mundo con los productos de la despensa española.

La entidad también consideró clave el Certificado Wines from Spain, y constató que ya está en marcha el primer programa de formación en Vinos de España dirigido a profesionales internacionales de comercio, comunicación y educación vitivinícola. Los participantes serán elegidos por la red de Oficinas Comerciales de España en el exterior.

Destacó también la Campaña de Promoción ICEX-Joor 2020, la plataforma digital B2B líder mundial, para facilitar y ampliar la presencia de las marcas de moda española en esta plataforma; así como el Programa Marca e Innovación, fruto de la colaboración con Foro de Marcas Renombradas, ESIC y Banco de Santander.