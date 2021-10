Koeman: "Yo me quedo todavía, sí"

Ronald Koeman ha asegurado que "todavía sí" es técnico del primer equipo y que se queda, si bien ha reconocido que el presidente Joan Laporta acudió a la Ciutat Esportiva este viernes y se fue sin hablar con él, por lo que, de parte del club, no tiene novedad al respecto de su futuro.

"Yo me quedo todavía, sí", respondió Koeman en rueda de prensa tras serle recordada una frase de Louis Van Gaal cuando dejó el club blaugrana: 'Amigos de la prensa, yo me voy'.

Y es que el técnico entró a la comparecencia recordando a su compatriota y exentrenador blaugrana Van Gaal. "'Buenos días a mis amigos de la prensa'... ¡Qué bueno es!", manifestó en alusión a quien también fuera seleccionador neerlandés, como el propio Koeman.

Se quejó, el todavía entrenador barcelonista, del trato de algunos medios. "Podéis ayudar o podéis criticar, pero no es cuestión de ser bueno o malo. Es el trato hacia mí", comentó al ser preguntado por si creía que se le había faltado al respeto. "Sinceramente, podría estar mejor", reconoció, a nivel personal sobre cómo está en este momento.

De momento, con ese "todavía" que empleó, sigue siendo entrenador, si bien reconoció que el club no le ha dicho nada, en ningún sentido. "He sabido que el presidente estuvo esta mañana aquí pero no le he visto, estuvimos preparando el partido en el entrenamiento. Una vez más, a mí no me han dicho nada y sigo igual", aportó.

Eso sí, dejó bien claro que no está al margen de los rumores, de esas posibles filtraciones, que le sitúan fuera del club si el partido del sábado en el Wanda Metropolitano, contra el Atlético de Madrid, no sale bien. "Tengo orejas y ojos, sé que se filtran muchas cosas, seguramente sea algo que sea verdad pero a mí no me han dicho nada", aportó.

Sobre ello, sobre si se irá tras este duelo para el que está sancionado, pospuso la respuesta. "Es pregunta para mañana, ahora creo que yo no soy lo más importante, porque el equipo tiene que sacar un buen resultado mañana. Todo el mundo sabe que estoy aquí por amor al club, vine en una situación complicada, ahora esta más complicada aún, pero a mí me importan los jugadores y sacar el partido, como siempre", se sinceró.

Una situación complicada por la situación financiera del club, por las elecciones que hubo de por medio, por tener lesionados en la plantilla y bajas de importancia como fueron las salidas de Antoine Griezmann y sobre todo de Leo Messi. Situación que le deja asqueado.

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. La gente que sabe puede analizar la situación del equipo y del club, hemos hecho cosas importantes, he asumido cambios por parte del club. El análisis es para vosotros. Seguramente hay gente que piensa que es una falta de respeto, otros piensan que hay que tener tiempo, pero no es para hoy. Me gustaría hablar un día bien de lo que yo pienso, eso sí es verdad", se sinceró el técnico, que no eludió demasiadas cuestiones.

"Si no tengo la bolsa del dinero, tendría a Messi todavía aquí y a jugadores para jugar al mejor sistema de presionar y dominar. Si no tienes extremo de velocidad, y tienes uno jugador de banda izquierda que es diestro y va hacia dentro, es lo que hay. En la plantilla faltan cosas pero si recuperamos a los lesionados, tendremos una plantilla fuerte y los jóvenes tienen terreno por delante y se merecen estas oportunidades", detalló sobre la plantilla actual.

Koeman dejó otros momentos distintos, también distendidos a pesar de todo, como cuando fue preguntado por su mejor y peor momento en el Barça. "¿Tengo que contestar? Parece que ya estoy fuera, ¿no? El mejor momento fue el de la firma con el Barça y el peor la marcha de Messi", reconoció.

Y, sobre ese duelo ante el Atlético, reconoció que será un choque de estilos. "Son dos maneras distintas de estilo de juego, en los dos se puede dar muchas cosas. Ellos han sido campeones el año pasado porque lo merecieron por su juego, son muy competitivos. Es muy difícil crearles oportunidades porque te dan el balón pero para cerrar espacios y defender su área es un gran equipo. Si tenemos tres o cuatro ocasiones, hay que marcar para ganar", señaló.