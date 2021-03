El Real Ávila mantiene vivo el sueño del ascenso

El sueño del Real Ávila por luchar por el ascenso a la Segunda División B sigue vivo. Bien es cierto que los encarnados no pudieron pasar del empate ante el Mirandés B, pero el punto sumado les servía en una jornada en la que el triunfo del Almazán ante el Bupolsa (1-0) les obligaba a puntuar. Y lo hicieron. Fue un buen partido el de los encarnados, que ofrecieron una buena imagen y dispusieron incluso de alguna ocasión de gol ante un rival que, por su parte, tuvo mas control del balón y mostró una imagen mas ofensiva con el paso de los minutos, aunque no logró superar a la bien plantada zaga visitante. Un empate que valía a los dos equipos para su verdadero objetivo, la Fase Final -Playoffs.

Ya desde el pitido inicial los de Jonathan Prado dejaron claro que su intención era tener el balón y buscar la meta contraria, aunque el Real Ávila trataba de cortar las vías de penetración de los burgaleses, con la defensa adelantada, y buscaba sorprender al rival al contragolpe. Así, los primeros acercamientos fueron para los locales, aunque sólo conseguían probar con disparos lejanos. Aún así, tuvo la primera el filial rojillo en botas de Marotias pero envió fuera. El Real Ávila, por su parte, disponía de una buena ocasión en el minuto 17, en una buena jugada en la que el balón le llegaba a Manolo al borde del área. Probaba el jugador visitante, pero el portero local acababa desviando el esférico en lo que fue una interesante oportunidad para los de María Hernández, que movió su once de las últimas fechas. Entró Aitor y se quedaron fuera Llorián y Rubén Ramiro.

No cambió la dinámica del encuentro durante el resto de la primera mitad. Los locales tenían más posesión y trataban de generar ocasiones de peligro. Lo hacían sobre todo en jugadas a balón parado y en algunos centros al área que no acababan encontrando rematador. Tuvo un par de oportunidades claras el equipo de Miranda de Ebro, la primera en botas de Olguín y la segunda a cargo de Óscar, pero ambas acabaron en nada. El Real Ávila, por su parte, probó en algunas jugadas de estrategia, pero lo cierto es que no volvió a inquietar la meta contraria y al descanso se llegaba con el empate a cero aún en el luminoso.

Ya en la segunda parte trató de estirar líneas el Real Ávila y tuvo mucha mas presencia en el área contraria. El partido se había igualado y era ahora un ida y vuelta, con dos equipos que trataban de abrir el marcador y ponían a prueba el buen hacer de las defensas. Cumplieron, tanto la local como la visitante, y aunque hubo muchas aproximaciones en ambas áreas apenas hubo ocasiones claras en ninguna portería.

Pudieron adelantarse los locales en una jugada de equipo que culminaba Óscar González, pero su remate se iba fuera por muy poco cuando parecía que lo tenía todo a favor. El Real Ávila probaba con Ruba y Rubiato, pero tampoco conseguían abrir el marcador.

Pasaban los minutos y el luminoso no se movía. Parecía que el Mirandés B se conformaba ya con el empate, pero el Real Ávila trató por todos los medios de hacerse con los tres puntos, y a punto estuvo de conseguirlo ya en el minuto 90, en una gran ocasión de Javi Mesa que no entró por poco. Al final empate sin goles que deja las cosas como estaban tanto para un Mirandés B como para un Real Ávila que seguirán el mismo camino.