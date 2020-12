Guisando tendrá un servicio de taxi gratuito a Arenas

Con el objetivo de potenciar una mejor comunicación en el medio rural, el Ayuntamiento de Guisando ha puesto en marcha una iniciativa pionera como es ofrecer un servicio gratuito de taxi a sus habitantes. El alcalde, Raúl Sánchez, está «muy orgulloso» de esta iniciativa que va a permitir, dos miércoles al mes, que las personas puedan ir y venir de Arenas de San Pedro a realizar gestiones, sacar dinero (pues Guisando no dispone ni de cajero ni de entidad bancaria), hacer compras u otro tipo de cuestiones personales o profesionales.

El taxi realizará cinco salidas desde la plaza de la Constitución del municipio, con horarios desde las 9,00 hasta las 13,00 horas, y cinco regresos desde la Estación de Autobuses de Arenas de San Pedro, con horarios desde las 9,45 hasta las 13,45 horas.

Este servicio gratuito de taxi arrancará el próximo miércoles, 9 de diciembre, y su coste mensual será de 250 euros, dinero que, según indica el regidor, saldrá de las arcas municipales, ya que de momento no cuentan con ningún tipo de subvención para sufragarlo, aunque no descartan solicitarla en un futuro. «Antiguamente había un autobús que bajaba los miércoles, pero ya no existe y queríamos dar ese servicio, sobre todo para la gente mayor», explica Raúl Sánchez.

Si la iniciativa tuviera mucha demanda, el Ayuntamiento guisandero ya ha anunciado que se plantearía la opción de incrementar este servicio para los ciudadanos. El objetivo principal, apunta el alcalde, es «contribuir a facilitar la comunicación para lograr asentar la población y que los nuevos vecinos que han decidido quedarse en el pueblo a teletrabajar dispongan de una mejora en las comunicaciones».