Diocesanos.

Javi Hernández; Diego Pose, Oli (Vicente, 45’), Ruba, Christian (Jorge Rodriguez, 72’); Encinar, Mario Hidalgo, Fer, Sergio Alonso (Quique, 45’), Sergio Mayorga (Meneses, 57’); Aitor

Santa Marta.

Féix; Aizkorbe, Pablo, Estévez, Miguel; Martiña, Asensio (santos, 57), Barbero, Tommy (Mario, 57’), Juio (Gonzalo, 77’); Aaron (Chea, 77’).

Goles.

0-1 (23’) Pablo. 0-2 (52’) Martiña. 0-3 (63’) Mario. 0-4 (74’) Mario. 1-4 (84’) Aitor

Árbitro.

Manso Rojas

Mostró cartulinas amarilla a los lcoales Sergio Alonso, Oli y Encinar y al visitante Asensio.

Incidencias.

Partido correspondiente a la segunda jornada de la Tercera RFEF disputado en el Sancti Spíritu.

No fue el debut en casa que se esperaba. El Colegios Diocesanos UCAV se llevó un severo revolcón de manos de un Santa Marta que fue creciendo con el paso de los minutos sobre los ‘escombros’ de un equipo que se derrumbó, de manera incomprensible, con el 0-1 de los tormesinos y con todo un partido por delante. Porque la puesta en escena de los colegiales fue impecable. A partir de ese momento los de Somoza quedaron desdibujados y en manos de un equipo liderado por Martiña, un ex colegial que estuvo el pasado verano en la agenda de muchos.Motivos tenían.

Sin Sergio Hernández en el banquillo pero con los jugadores de la primera plantilla sobre el césped –finalmente el amago de plante como protesta quedo en eso, en amago– se presentó en el Sancti Spíritu un Santa Marta que rápido tuvo que encomendarse a Félix. Porque con las ganas de quien debuta en casa y viene de perder de manera injusta en Los Dominicos se presento un Colegios Diocesanos UCAV que encerró a los tormesinos en su campo en unos primeros minutos en los que fue acelerando el ritmo y las ocasiones hasta encontrarse con los guantes de portero. Encinar, desde fuera del área, y Aitor, que se retó con Pablo en carrera para disparar cruzado desde dentro del área, comenzaron las hostilidades. Presionaba alto el Santa Marta pero se veía superado por los colegiales, lanzados por Encinar y espoleados por Aitor, que buscaba una y otra vez el desmarque.

Eran los primeros minutos de los de Somoza, que llegarían al minuto 20 en avalancha. Fue el momento para desequilibrar el marcador. Y comenzó todo en un remate de Ruba en posición de ‘9’ al que reaccionaba Félix a la perfección para mandarla a córner. No fue casualidad. La primera parada de tres consecutivas. Porque a continuación evitaría el gol cuando Mayorga la pegaba fuerte desde fuera del área o remataba de cabeza a saque de córner. En todas reaccionó Félix a la perfección. Y en pleno acoso y derribo del Diocesanos llegó el gol del Santa Marta. A balón parado –minuto 23– colgaron el esférico desde el lateral al corazón del área. Dudó Javi en salir, quedó el balón suelto en el área y en el punto de penalti un central, Pablo, remataba cruzado. El balón se alojaba en el fondo de la red tras dar en el palo (0-1). Tuvo el empate en sus manos el Colegios Diocesanos a renglón seguido. La colgó Fer a saque de córner y el despeje le jugó una mala pasada a Félix, que había salido de puños. El balón cogió el efecto contrario, hacia la portería, donde Encinar remató de cabeza para encontrarse con el larguero.

El gol igualó un partido que hasta ese momento manejaba el Diocesanos, que no volvería a llegar a los dominios de Félix y que veían cómo se agotaba la primer mitad sin igualar un partido en el que, a los puntos bien merecían ir ganando. Pero esto no es boxeo.

No tardó Somoza en querer cambiar el signo del partido. Vicente y Quique al campo, Oli y Sergio Alonso al banco y toda una serie de cambios de posiciones buscando una mayor presencia ofensiva. Pero la primera la tuvo Aaron cuando, apenas iniciada la segunda parte, se plantaba en el área de Javi para tratar de sorprender al portero por alto. No encontró portería pero el susto fue mayúsculo. No fue un buen inicio de los colegiales. No necesitó mucho el Santa Marta para abrir brecha. Esta vez –minuto 52– fue Julio el que avanzó por banda para encontrar posición de disparo. Despejó Javi pero el rechace cayó a los pies de Martiña, que entraba por el extremo derecho totalmente libre para poner el 0-2.

Sufría el Diocesanos, que no encontraba cómo llegar al área tormesina para generar ocasiones. Achicaba aguas Ruba, Martiña avivaba la maquinaria y Aarón buscaba el suyo. El que se llevó el gato al agua fue Mario. Quiso ceder Mario Hidalgo de cabeza a Javi Hernández pero en la cesión se coló Mario, que se hacía con el balón para disparar cruzado (0-3). Si en la primera mitad el resultado no reflejaba lo visto, la segunda sí. El Santa Marta había crecido como equipo con el paso de los minutos, todo lo contrario a un Diocesanos, que perdía por lesión a Christian. Se había caído hacía tiempo el Diocesanos, al que le llegó 0-4 cuando Julio le regaló el gol a Mario, que sólo tuvo que empujarla. Aitor maquillaría el resultado (1-4) en una contra final bien llevada por los colegiales.