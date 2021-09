Víctor Rodríguez se queda fuera del Mundial

Malas noticias para el piloto abulense Víctor Rodríguez, que ha visto como a falta de dos carreras para que termine el Campeonato del Mundo de Superbikes en la categoría WorldSSP300, su equipo ha decidido sustituirle y dejarle sin moto para esas dos citas.

Así lo ha confirmado el propio piloto a través de sus redes sociales, en las que informaba a sus seguidores que «ya no seguiré compitiendo en el Campeonato del Mundo de Superbikes con el equipo Smrz Racing». Rodríguez informaba que «tras haber finalizado nuestro acuerdo, me han comunicado mi remplazo por un piloto de nacionalidad checa para las últimas dos carreras de la presente temporada».

El piloto de Piedralaves se despedía como piloto de esta escudería con buenas palabras, «quiero agradecer al equipo el trabajo y haber confiado en mí y desearles lo mejor», para asegurar que «por mi parte, estoy libre y preparado para unirme a otra escudería para poder terminar la temporada», terminando diciendo que «lo siento mucho por la gente que me apoya», sin perder la esperanza porque «estamos buscando moto para intentar volver».

última carrera. Víctor Rodríguez deja, de momento, el Campeonato del Mundo, en el puesto 26 de la clasificación de pilotos, con 13 puntos en su haber.

En la última cita del Mundial, celebrada el pasado fin de semana en el Circuito de Montmeló, Rodríguez terminó en el puesto 23 en la primera carrera y el 20 en la segunda.

Sobre la primera carrera, Víctor Rodríguez comentó que «está siendo un fin de semana muy duro. Hemos luchado toda la carrera en el primer grupo y aunque me lo he pasado muy bien, es frustrante ver como me frenan en la zona de curva y en la recta no puedo seguirlos».

Y en cuanto a la segunda, el abulense declaraba que «me quedo con lo positivo, me he divertido mucho luchando esta carrera. Podríamos haber peleado en posiciones más delanteras pero por una caída se rompió el grupo».

Jérez el próximo fin de semana y el Circuito del Algarve, el fin de semana del 1 al 3 de octubre, son las dos citas que faltan a este Mundial.