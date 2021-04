Koeman, dos partidos de sanción

El neerlandés Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Koeman fue expulsado en el minuto 66 del partido contra el Granada, disputado este jueves, por dirigirse al cuarto colegiado con la expresión "vaya personaje", según refleja en el acta arbitral el colegiado Pablo González Fuertes.

"No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea", explicó el técnico neerlandés tras el encuentro.

Competición ha decidido sancionar a Koeman en aplicación del artículo 117. El neerlandés en principio no se podrá sentar en el banquillo en los partidos contra el Valencia en Mestalla y frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

El Barcelona extiende el contrato de Mingueza

El Barcelona ha hecho efectiva este viernes la opción de extensión del contrato del defensa Óscar Mingueza que tenía hasta junio de 2023 y su cláusula de rescisión se sitúa en cien millones de euros, según informó la entidad azulgrana.

Mingueza (Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, 1999) debutó con el primer equipo el 24 de noviembre de 2020, en un partido de la fase de grupos de la Champions ante el Dinamo de Kiev, donde los culés vencieron por 0-4 y se estrenó con una asistencia de gol a Martin Braithwaite.

Desde entonces, el defensa ha jugado 36 partidos en el primer equipo (24 en laLiga, cinco en Champions y en Copa del Rey y dos en la Supercopa de España) y se ha convertido en uno de los fijos en el esquema de tres centrales de Ronald Koeman.

En estos partidos, el '28' culé ha anotado dos goles (ambos en la Liga) y ha repartido tres asistencias. Además, de los 36 partidos disputados, ha sido titular en un total de 30 (2.692 minutos).

Óscar Mingueza es un producto genuino de la Masia. Ingresó en el equipo prebenjamín y debutó con el filial, el Barcelona B, con diecisiete años. En noviembre, Koeman se fijó en él y desde entonces es una de las piezas en sus alineaciones.