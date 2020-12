Ramos apunta a la Champions

Demuestra su importancia con cada una de sus ausencias. Por eso, para el madridismo es una gran noticia que Sergio Ramos pueda jugar la trascendental cita del próximo miércoles ante el Borussia Mönchengladbach. El refuerzo en la defensa será crucial para el choque y, en esa línea, Zidane recuperará a su líder.

La pareja Nacho-Varane llegaba a Sevilla bajo sospecha. Habían pasado de rendir ante el Inter de Milán a quedar marcada en las derrotas frente a Alavés y Shakhtar. En el Pizjuán, sin embargo, fueron las piezas más importantes de la zaga para que Courtois volviese a dejar su puerta a cero tras cinco jornadas ligueras. Apenas hubo espacios para el combinado hispalense por la concentración de todos los jugadores merengues por un mismo objetivo: no encajar goles.

Ahora la vuelta de Sergio Ramos añadirá un plus para lograr la meta en la competición en la que el conjunto blanco es el rey. El capitán merengue entrenó ayer con intensidad, mientras que Dani Carvajal sigue al margen. No se perderá una cita decisiva Ramos que ha marcado su fecha de regreso para el partido que decidirá el pase a los octavos de final de la Champions o que provocará la primera eliminación de la historia del Real Madrid en la fase de grupos de la competición de mayor prestigio a nivel de clubes.

Tras reservar su vuelta para la cita europea y ausentarse de un partido siempre especial para él, ante un Sevilla en el que inició su carrera, el central andaluz siguió mejorando sus sensaciones con un entrenamiento intenso en una mañana fría en la ciudad deportiva de Valdebebas.



Carvajal, al margen

Zinedine Zidane permanece pendiente de su evolución, convencido de que recuperará al capitán para el duelo ante el Gladbach el miércoles, y también atiende a la evolución del problema muscular de Dani Carvajal. El lateral derecho no pudo trabajar al ritmo de sus compañeros y, de momento, se mantiene al margen.

Junto a Carvajal se entrenó el centrocampista uruguayo Fede Valverde, quien en su caso no tiene opciones de regresar esta semana, como los lesionados Eden Hazard y Mariano Díaz, que se quedaron en el interior de las instalaciones de la Ciudad del Real Madrid.

Los titulares del Ramón Sánchez Pizjuán apenas soltaron piernas con una suave carrera y con más intensidad trabajaron los suplentes, con ejercicios con balón, un partido en reducidas dimensiones donde se comprobó la progresión de Sergio Ramos y una sesión de remates a puerta para finalizar.