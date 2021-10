El pastoreo como aliado de las lagunas palentinas

Ovejas y ganado extensivo como aliado natural para mantener y garantizar la conservación de las lagunas palentinas, además de contribuir a la preservación de aves migratorias amenazadas, como el carricerín cejudo, o aves insectívoras. Esta actuación, enmarcada en el Proyecto 'LIFE Paludicola', cofinanciado por Unión Europea y con la Fundación Global Nature y la Junta de Castilla y León como sus socios, busca frenar el descenso de las poblaciones de carricerín cejudo.

Los humedales palentinos recibieron hoy la visita de la coordinadora de Proyectos Clima, Medio Ambiente e Infraestructuras (CINEA) de la Comisión Europea, Simona Bacchereti, que viajó hasta la provincia para conocer el trabajo de recuperación del 'Mar de Campos', quien analizó de primera mano los resultados del proyecto de conservación del carricerín cejudo, el paseriforme más amenazado de Europa.

El director de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel, detalló a la Agencia Ical que se está intentado recuperar la ganadería extensiva, porque está desapareciendo de toda España, algo que trae "unas consecuencias catastróficas". "Prácticamente, el ganado no pasta fuera de los establos y provoca que no haya excrementos y que no se produzca el consumo de esta materia, tanto en humedales como en sistemas esteparios".

En el caso concreto de La Nava, subrayó que se ha llegado a acuerdos con pastores locales para que, una vez que se sequen las zonas en verano, se lleve a cabo la labor de pastoreo. "El ganadero tiene forraje a su disposición y a nosotros nos viene muy bien porque elimina ese exceso de vegetación y mantiene la laguna abierta. Lo ideal es recuperar los sistemas tradicionales, como la ganadería, para volver a realizar lo que hacían los animales silvestres antaño".

Deja claro que esta falta de excrementos hace que no haya insectos y, por consiguiente, tampoco aves insectívoras. "Es un ciclo pernicioso que estamos intentando paralizar, porque se ha comprobado en los humedales valencianos que la introducción de vacas, ovejas y caballos ha conseguido la apertura del espacio y recuperar la flora, con la llegada también de aves insectívoras", aseveró.

Análisis europeo

Por su parte, la coordinadora de Proyectos Clima, Medio Ambiente e Infraestructuras (CINEA) de la Comisión Europea, Simona Bacchereti, realizó una inspección sobre el terreno y el campo para comprobar que las acciones se han ceñido a la programación del inicio del proyecto, además de analizar las actuaciones ejecutadas.

Bacchereti aseguró en declaraciones a la Agencia Ical que es "muy importante llevar a cabo medidas y actuaciones en la ruta de migración hacia África", las cuales son vitales para que "no se pierdan los individuos en dichas rutas". En Bruselas se realiza la selección de los proyectos para, después, poner en marcha el seguimiento del mismo y visitar, con "mucho placer", cada una de las zonas, agregó.

Reconoció que los resultados han sido satisfactorios debido a la puesta en marcha de diversas acciones, como las obras hidráulicas para la restauración de las lagunas y que puedan tener agua, dado que "es primordial que las aves encuentren un hábitat en buenas condiciones que ofrezca comida y reposo".

Y es que, se ha trabajado en la restauración del hábitat de paso migratorio pre y post nupcial, con una serie de acciones, durante el período 2017-2021, llevadas a cabo en las lagunas palentinas de La Nava, Pedraza y Boada, pero también en otros humedales y municipios de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Todo ello sumado al manejo de la vegetación mediante siegas, el control de la vegetación por decapado, obras hidráulicas puntuales para la mejora de la inundación y gestión hídrica o el control del visón americano, entre otras muchas más.