¿No sabes como vestirte en el embarazo?, Paula tiene la solución

Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, su segundo embarazo. La influencer luce una sonrisa que refleja la vida tan bonita que está construyendo con su pareja Miguel Torres, meses antes de convertirse en padres de su primer hijo juntos. Como no podía ser de otra manera, la actriz no deja de subir fotografías de sus looks y lo cierto, es que ahora que tiene un brillo en la mirada especial, la vemos mucho más inspirada y feliz que nunca.

En esta ocasión, Paula Echevarría ha elegido uno de sus outfit más juveniles: un vestido beige tipo sudadera combinado con unas zapatillas blancas y bolso negro de mano. Todo ello con una gabardina azul marina perfecta para esta época de entretiempo.

Como decimos Paula Echevarría sigue apostando por estos conjuntos tan amplios que disimulan su tripita de embarazada y que le hacen mostrarse de lo más juvenil en sus redes sociales. Además, la actriz no ha dudado en ponerse unas gafas de sol con pantalla grande que esconden esa mirada llena de ilusión en estos momentos.