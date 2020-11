CyL registra la tasa más baja de disolución matrimonial

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en los juzgados de Castilla y León en el tercer trimestre de 2020 se incrementaron un 11,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, coincidiendo con el fin del estado de alarma. Así, el número de separaciones, divorcios y nulidades fue de 1.042, mientras que un año antes fueron 937, según los datos recogidos por Ical del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En el conjunto del país, el incremento se cifró en el 16,6 por ciento, un aumento que desde el CGPJ recuerdan que se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente al COVID-19 tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año, que se tradujo en importantísimas reducciones en todos los tipos de demandas.

En el tercer trimestre, las 619 demandas de divorcio consensuado son un 14 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 342 demandas de divorcio no consensuado son un 0,6 por ciento más. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 48 demandas de separación consensuada representan un 37,1 por ciento más que un año antes y las 13 no consensuadas son casi el doble que un año antes (el 185,7 por ciento más). Además, no se registró ninguna nulidad.

En cuanto a la relación de las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero y analizando todas las comunidades, Castilla y León registró el menor volumen, con 4,3 por cada 10.000 habitantes, igual que el País Vasco, seguidas por Madrid (con 4,4) y Aragón (4,6), todas ellas por debajo de la media nacional de 5,4. Por el contrario, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Le siguen Baleares, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5, todas ellas por encima de la media estatal.