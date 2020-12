Antena 3 inicia el jueves la nueva edición del ‘talent’

Tras ser la gran novedad del formato en España y en Antena 3, La Voz Senior ya tiene fecha para estrenar su segunda edición. La nueva temporada del talent show producido por Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV arranca el próximo jueves 10 de diciembre en el prime time de Antena 3 como un gran evento para esta Navidad.

El programa sigue buscando a las mejores voces experimentadas del país y en esta nueva temporada nuevos concursantes se subirán al escenario para probar suerte ante los coaches y demostrar todo su potencial. El talent show busca dar una nueva oportunidad a aquellas voces que no pudieron vivir su sueño cuando eran jóvenes o que desean subirse de nuevo a los escenarios.

En este segundo curso de La Voz Senior en Antena 3, el programa contará con los cantantes Bustamante, Pastora Soler, Rosana y Antonio Orozco como coaches. Son cuatro de los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional y formarán parte del equipo del programa de Antena 3 para intentar buscar las mejores voces.

Eva González está al frente del formato La Voz una temporada más en sus distintas versiones. En esta ocasión, lo hará una vez más guiando a los más mayores. La presentadora ha demostrado esta temporada ser una de las caras más importantes del entretenimiento de este país.

De nuevo, Eva González será la encargada de vivir el programa junto a los familiares en la primera fase del programa. Ellos son los que más nerviosos están al ver a su padres, tíos y amigos subirse a un escenario y la presentadora será la encargada de estar con ellos en estos momentos tan sensibles.

Eva González regresó la pasada temporada a Atresmedia, Grupo que le dio su primera oportunidad en la televisión nacional con UHF, en Antena 3. Catorce años después, ha vuelto a la cadena convertida en una de las presentadoras más queridas de España tras conducir grandes formatos de prime time en todos los canales nacionales y triunfar en Canal Sur con otro talent musical durante nueve años. En este tiempo, Eva ha ejercido de actriz y presentadora en formatos como Fenómenos, El club de Flo o La Tira, así como en 15 ediciones de Masterchef en TVE 1.



Kelly, vencedor

La gran final de La Voz el pasado viernes se convirtió en un auténtico espectáculo musical. El talent show de Antena 3 lideró como la oferta estelar más vista de la noche con récord de temporada (20,8% de cuota y 2.704.000 espectadores), y coronó a Kelly, del equipo de Laura Pausini, como la mejor voz de España.

El talent fue el favorito del público en una final en la que se rindió tributo a la música con actuaciones de artistas invitados como Aitana, Mala Rodríguez, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, India Martínez, Beret y Bebe.

Kelly representa las segundas oportunidades. El aspirante fue eliminado del programa en los Asaltos tras haber formado parte del equipo de Alejandro Sanz. Su victoria en El Regreso, el formato digital emitido en Atresplayer y que llegó con la colaboración de El Grupo Catalana Occidente, le llevó de nuevo a la competición en la fase final. Sin embargo, en esta ocasión fue de la mano de la italiana Laura Pausini.

El artista nigeriano de 27 años es educador social y vocalista de Koers participó en La Voz para llevar el reggae a otro nivel. Kelly nunca se hubiese creído que tras ser el concursante repescado de la edición acabaría siendo el ganador de La Voz con la interpretación del tema When we were young de Adele. Una vez más, se confirmó que los sueños a veces se hacen realidad.