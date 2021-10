Una carrera por unas gotas de solidaridad

El colegio público Reina Fabiola celebró este viernes la II Carrera Solidaria ‘Gotas saludables’, en la que participaron alrededor de 110 niños de todo el ciclo de Primaria que se dieron cita durante toda la mañana en el parque de San Antonio.

La directora del centro, Carmen Valero, explicó que en el año 2019, antes de que llegase la pandemia, desarrollaron la primera carrera, en colaboración con Unicef, pero el año pasado no se pudo celebrar y en el presente, como una muestra de ese retorno paulatino a la normalidad, la han recuperado con el lema ‘Gotas saludables’. El objetivo que persiguen, además de la práctica deportiva, según explicó Carmen Valero, es «sensibilizar y dar a conocer tanto al alumnado como a padres y a toda la comunidad educativa los problemas de abastecimiento de agua que hay en el tercer mundo» y para ello enfocan esta actividad como una forma de colaborar con el programa de Unicef que recibe esa denominación. Y por otro lado, siguió explicando la directora, «como estamos trabajando en el colegio los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), queremos sensibilizar sobre la sostenibilidad de planeta».

En esta ocasión, en esta carrera participaron todos los niños de Primaria, de 1º a 6º. No así los de Infantil, porque, precisó Valero, «hemos considerado que este año no participasen por cuestiones de seguridad y de tema covid». Así, los niños, distribuidos por cursos, y separando los ‘grupos burbuja’, fueron participando en las distintas carreras que se desarrollaron en el paseo central de San Antonio, con dos vueltas al trazado que fue determinado por la profesora de Educación Física del centro.

En cuanto al carácter solidario de la actividad, pidieron un donativo para que cada familia, de forma voluntaria, aportase lo que creyese convenientemente con destino a ese programa de Unicef.

Este acto reflejó que ese paso a la normalidad está más próximo. De esta forma, Carmen Valero reconocía que, «aunque ha sido un inicio de curso atípico, no es un año normal, como otro cualquiera, no hemos estado tan presionados a nivel de alumnos, padres y profesores con el tema de la pandemia». La directora del centro explicó que «nosotros, particularmente, fuimos el único colegio en Ávila que no tuvimos ningún aula confinada, y eso nos ha servido como punto de referencia» para el presente curso, porque «por qué vamos a estar peor este año si el pasado no tuvimos que confinar ningún aula».

De esta forma, confían en que «esto vaya a mejor», y a pesar de que «hemos intentado mantener las mismas normas covid de medidas de seguridad que el año pasado, pero por lo demás estamos mucho más tranquilos y mucho más relajados que el año pasado».Y una muestra más de que esa normalidad está más cerca es la posibilidad de realizar estas actividades, «sobre todo las del aire libre», puntualizó Carmen Valero que, finalmente, señaló que «tenemos contemplado hacer otro tipo de salidas aquí en la ciudad, retomando las actividades complementarias, algo que el año pasado era impensable».