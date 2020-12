Hacer las cuentas antes de fin de año sale rentable

Ahorrar en la declaración de la renta aparece como un objetivo apetecible para cualquier ciudadano. Y no es una utopía. Se puede hacer sin trampas. Así lo aseguran los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que aconsejan aprovechar la recta final del año para ahorrar hasta 4.569 euros en la próxima declaración de la Renta. No obstante aclaran que las mayores ventajas fiscales benefician a los contribuyentes con más ingresos y patrimonios y quienes tienen ahorro disponible para reducir su factura fiscal.

Planes de pensiones. Habitualmente, Gestha destaca que en los últimos meses del año conviene hacer aportaciones a los planes de pensiones o a los planes de previsión asegurados a efectos de conseguir un mayor ahorro fiscal.

Sin embargo, este año será el último en que se podrá reducir la base imponible del IRPF hasta los 8.000 euros, siempre que estas aportaciones no superen el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, porque el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé reducir este límite a 2.000 euros con la misma cota del 30%.

Vivienda. Por otro lado, aquellos que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 seguirán disfrutando de su derecho a la desgravación. De este modo, estos contribuyentes pueden deducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de inversión de 9.040 euros.

También están exentas las ganancias obtenidas por la venta de la vivienda habitual por los contribuyentes mayores de 65 años o por personas dependientes, hasta un límite máximo de 240.000 euros.



Inversiones

Por otro lado, sostienen que ser inversor en Bolsa no solo puede traer ganancias, sino también minusvalías. Por eso, Gestha avisa de que el final de año es un buen momento para hacer cuentas y compensar las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas.

Así, recomiendan planificar la venta de acciones y señalan que los contribuyentes que prevean que sus rendimientos netos del trabajo serán inferiores a 16.825 euros deben vigilar que no haya rentas de otro tipo como ganancias patrimoniales por venta de acciones o por alquileres de inmuebles, superiores a 6.500 euros, ya que en dicho caso perderían una reducción que puede llegar hasta los 5.565 euros.

Las ventas de acciones pueden obligar a declarar a contribuyentes que no tendrían que hacerlo con rendimientos inferiores a 14.000 euros con más de un pagador, o si solo existe un pagador hasta 22.000 euros.

Los trabajos realizados para empresas del extranjero están exentos de tributación, con un límite máximo de 60.100 euros anuales.



Donativos

El Gobierno aprobó el pasado mayo un aumento de la desgravación de los donativos con efectos de 1 de enero de 2020, hasta el 80% de los primeros 150 euros donados y un 35% del resto de sus aportaciones, que aumenta al 40% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido en cada uno de los tres últimos años.



Afiliaciones

Las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos y sindicatos pueden reportar al contribuyente algún beneficio adicional, ya que suponen una deducción del 20%, limitada a una base máxima de 600 euros.