Tudanca sobre PGE: "Es insuficiente, lo es sin paliativos"

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, reconoció hoy en Burgos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 relativos a la provincia burgalesa "son insuficientes" y matizó que "lo son sin paliativos". "No hay discusión; la inversión presupuestaria en Burgos por parte de los gobiernos socialistas siempre ha sido mucho más alta que el Partido Popular", aseveró en la rueda de prensa que ofreció para analizar la reversión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) al sistema público aprobada en las Cortes de Castilla y León. "Es indiscutible, ahí está la hemeroteca, pero este año no", apostilló en declaraciones recogidas por Ical, al tiempo que lamentó que "no podemos estar satisfechos".

En este sentido, Tudanca subrayó que los socialistas "no se conforman" pero anunció que "en unos días va a haber buenas noticias para una de las infraestructuras esenciales y que llevamos largamente demandando y esperando en la provincia de Burgos", si bien precisó que "no iré más allá" porque "tampoco nos corresponde a nosotros anunciarlo, no somos competentes".

En esta línea, se pronunció la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, quien subrayó que los socialistas "no nos conformamos con lo que hay", al tiempo que consideró que "las cuentas son muy mejorables". Sin embargo, se mostró convencida de que "una vez acabe el trámite presupuestario a finales de noviembre o principios de diciembre, Burgos tendrá el impulso a proyectos importantes que llevan mucho tiempo parados también con los gobiernos del Partido Popular", dejando entrever una alusión al tren Directo 'Madrid-Aranda de Duero-Burgos'.

Sobre si habrá una partida en los PGE para 2022 para este demandado proyecto, Peña reconoció que "se está trabajando en ello" si bien matizó que "no ahora" sino "desde que llegamos al Gobierno". En ese momento, dijo, "había un estudio con 18 puntos negativos para su reapertura que nos está costando mucho rebatir pero encontraremos una salida interesante para todos los demandantes de esta línea". "Lo que no voy a hacer es mentir. Estamos trabajando y estamos seguros de que va a dar a luz una de las líneas en las que estamos trabajando desde hace meses", concluyó.