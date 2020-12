"Nadie diría que la Movida iba a ser Historia de España"

Dice que es gen DRO por los cuatro costados: alguien que no puede parar de hacer cosas, crear, componer, editar e ir de gira, aunque afirma que la pandemia la está paralizando y que si esta incertidumbre continúa mucho tiempo se pasa al modo cuarentena. Pero hasta que eso ocurra, Alaska (María Olvido, Ciudad de México, 1963) sigue con sus proyectos, acaba de participar en una macroencuesta literaria, lleva ya dos meses al frente del programa de Televisión Española Cine de Barrio, en donde sustituyó a Concha Velasco, y, además, colabora en el nuevo plan de Amazon en España, Audible, un servicio de podcast originales que en el caso de la cantante es un serial documental sobre 12 discos clave en la Historia del pop español. Todo un desafío tecnológico y mediático.



¿Qué le ha motivado a juntar a los autores más emblemáticos de la Movida y charlar con ellos sobre sus anécdotas más inconfesables?

El punto de partida era charlar con personas que conozco muy bien y que he conocido desde pequeña. Se trataba de hablar sobre una serie de discográficas concretas y con unos artistas determinados y que me contasen que habían hecho en aquel momento, en aquellos inicios de absoluto éxito. Después, el concepto se amplió a grupos y a gente que no conozco y con los que nunca he coincidido, pero resultó ser muy estimulante. En definitiva, se trata de artistas y grupos dueños de su carrera, que hacen lo que quieren.



¿Es una reivindicación de la música para tiempos de pandemia?

En estos momentos de pandemia todo el mundo está igual. Habría que reivindicar a muchos colectivos, además de a la cultura.



¿Se necesita cierta perspectiva histórica para valorar un movimiento que revolucionó la música española hace 30 años?

En los años 80, los académicos nunca habrían dicho que esos grupos de la Movida fueran a formar parte de la Historia de un país, y resulta que pasan 30 años y esos grupos se convierten en memoria musical. Cualquier representación artística es cultura, ya sea alta cultura o baja cultura. Es lo misma, cultura.



¿Confía que con la vacuna se pueda volver a la normalidad a corto o medio plazo y se pueda ir a conciertos, festivales y eventos como antes de la pandemia?

Es todo muy indefinible. Por eso no hay que esperar a ver qué sucede, hay que hacer. Y esto ha pasado siempre, la mayoría de los grupos que tienen un gen DRO no pueden parar. No están esperando que venga una discográfica y les saque un disco, que venga un gran promotor y los contrate, es gente que estaba en su casa, que formó un grupo, que sacó un disco, que se lo autoeditó… eso es lo que va a pasar ahora.



¿Qué es tener gen DRO?

El signo de los tiempos es que no puedes esperar que nadie haga nada por ti, lo tienes que hacer tú, lo que quieras. Y eso es tener gen DRO. Hay muchas personas que se preguntan, qué se puede hacer, pero la respuesta es fácil: hazlo.



¿Cuáles son los discos o temas que más le han marcado?

Yo me quedo con Un soplo en el corazón de Family; Rock station de McNamara; el primer disco de Aviador Dro, Alas sobre el mundo; el primer single de Parálisis permanente, autoeditado junto a Gabinete Caligari; y también, cómo no, los Grandes éxitos de Nancys Rubias.



¿Cómo llevó el confinamiento durante los tres meses que estuvimos encerrados?

Pues durante la pandemia estuve cero creativa. Me dedique única y exclusivamente a la intendencia, es decir, a tener a mi madre en casa, a desayunar a la hora que desayunaba ella, a recoger las cosas, a ordenar, a ver series.



No me creo que una persona activa como usted no crease nada en ese tiempo.

Cero creativa, lo último que pensaba era en hacer algo, fue supervivencia, porque cuando pienso en hacer algo, lo quiero hacer, quiero editarlo, quiero ir al estudio, quiero hacer un concierto. Y en ese momento no se podía hacer nada. Ahora ya estoy empezando a pensar en cosas y es muy agobiante planear algo con la incertidumbre de si lo vas a hacer o no, eso me va a matar. Creo que voy a volver al modo cuarentena.