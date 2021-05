Hamás lanza decenas de cohetes contra Tel Aviv

Al menos 139 personas han muerto y 1.050 han resultado heridas en la Franja de Gaza como consecuencia de la operación militar iniciada el lunes por Israel en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de las milicias palestinas, y que se ha reanudado esta mañana tras un parón después de los bombardeos nocturnos.

A primera hora de esta mañana, los tanques israelíes estacionados en la frontera dispararon decenas de proyectiles de artillería contra tierras y hogares palestinos hacia el este de la ciudad de Jan Yunis y Beit Hanun, en el sur y el norte de la Franja de Gaza, respectivamente, mientras que el Ejército israelí ha hecho sonar las alarmas una vez más en las comunidades del sur del país próximas al enclave palestino.

Ya poco después de mediodía, han comenzado a sonar las alarmas en Tel Aviv y el centro de Israel ante una "salva numerosa" de cohetes que se dirigían a la ciudad y otras zonas como Rishon Lezion, Holon, Bat Yam, Ashdod, Yavne, Rehovot, Givatayim, Petha Tikva y Kiryat Ono. Un corresponsal de la cadena Al Arabiya ha confirmado explosiones en Tel Aviv y cerca del aeropuerto de Ben Gurión.

Según fuentes médicas a la agencia oficial de noticias palestina Wafa, entre los fallecidos hay 33 niños y 21 mujeres. Entre los muertos se encuentra una familia de diez personas, los Abú Hatab, fallecidos por el impacto de un proyectil israelí sobre el campo de refugiados de Al Shati. Ocho de los fallecidos eran niños, y el único superviviente es un bebé rescatado de los escombros.

En respuesta a la muerte de la familia, un portavoz del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha denunciado al movimiento islamista Hamás, que controla el enclave palestino, por ocultar su arsenal en zonas residenciales y convertir a los civiles en objetivo no intencionado de los bombardeos israelíes.

"Toda la responsabilidad de las muertes de los civiles en Gaza recae sobre Hamás", ha hecho saber el portavoz en un comunicado recogido por el Canal 12 de la televisión israelí.

"Ha sido Hamás quien ha perseguido esta escalada de violencia

cuando decidió atacar Jerusalén, y ha ocultado intencionadamente sus cohetes y sus arsenales, así como sus puestos de observación, en zonas residenciales", ha añadido, en lo que describió como un "crimen de guerra".

"Como también lo es", apostilló, "atacar a nuestros ciudadanos para matar a cuantos más, mejor".

Al menos ocho civiles israelíes, entre ellos dos niños, han fallecido como consecuencia del lanzamiento de cohetes de las milicias palestinas en Gaza, el último de ellos una mujer de 50 años que perdió la vida al caerse mientras corría a un refugio antiaéreo.

Israel ha denunciado que las milicias han lanzado unos 200 cohetes contra el sur del país durante las últimas 12 horas, la mayoría de los cuales ha sido interceptado por su sistema defensivo Cúpula de Hierro. El Ejército israelí ha cifrado en más de 2.000 los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel desde que estallaron los ataques el pasado lunes.

En el marco del incremento de los ataques, el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayé, ha pedido este viernes a Naciones Unidas que tome medidas urgentes para "detener la continua agresión israelí" y ha pedido al Cuarteto Internacional que abra "un camino político serio que conduzca al fin de la ocupación y el establecimiento de un estado palestino independiente", informa la agencia palestina Wafa.

Mientras, el Gobierno israelí mantiene abierta la posibilidad de iniciar una ofensiva terrestre sobre Gaza --la última fue en 2014-- y por ahora no se muestra dispuesto a un alto el fuego, si bien una fuente diplomática ha asegurado a 'The Times of Israel' que las partes podrían llegar a un acuerdo en unos días ya que los mediadores, entre los que estarían Estados Unidos y Rusia, se habían mostrado optimistas tras unas conversaciones.

Por su parte, desde Hamás, el líder político, Jaled Meshal, ha expresado este viernes que el grupo está preparado para el alto el fuego "recíproco", recoge el mismo medio israelí. Hasta el momento, Israel ha rechazado los esfuerzos de alto el fuego promovidos por Naciones Unidas y Egipto.