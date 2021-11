"Con trabajo se demuestra que no todo está en el físico"

¿Qué ocurre en una pareja cuando a la mujer le empieza a ir mejor profesionalmente? Esta es la gran pregunta sobre la que quiere hacer reflexionar Cosmo con De menos, el cortometraje que se estrena hoy con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Kira Miró es la protagonista de esta historia cuyo punto inicial es una cena entre amigos en la que Marta, su personaje, da a conocer que ha sido ascendida en su puesto de trabajo, una noticia que pronto permitirá conocer una realidad incómoda sobre la violencia psicológica en la pareja y las desigualdades a las que las mujeres aún deben hacer frente en el entorno laboral.

Cada vez hay más proyectos para dar visibilidad a la violencia machista y la concienciación es mayor. ¿Por qué De menos es diferente?

Creo que se habla mucho del maltrato físico y un poco menos del psicológico. Las heridas no se ven aparentemente, pero la herida interna puede ser muy grave, duradera, para toda la vida y muy dañina.

Este corto pretende visibilizar eso, que hay mucho maltrato psicológico y muchas veces sin darnos cuenta, no somos conscientes de estarlo sufriendo o estarlo ejerciendo.

En el día a día nos cuesta identificar en nosotros este tipo de comportamientos. ¿Puede el cortometraje cambiar conciencias?

Creo que sí, precisamente la función del corto es poner sobre la mesa este tipo de micromachismos y maltrato psicológico. Creo que todos podemos sentirnos identificados o ver el reflejo de alguien cercano. Por lo menos, identificándolo estamos más cerca de evitarlo.

¿Has vivido situaciones parecidas a lo que le ocurre a tu personaje?

Sí, creo que todas hemos vivido situaciones así en algún momento. Es algo que, lamentablemente, está más cerca de lo que querríamos. Pero también estamos más cerca de repararlo. Queda mucho camino por recorrer, pero ya se empiezan a hacer pequeños cambios.

Pese a esta evidencia y numerosos testimonios, hay una minoría que aún piensa que la violencia hacia la mujer no existe. ¿Qué les dirías?

Yo creo que los datos son claros por la cantidad de mujeres que mueren al año víctimas de la violencia de género. Una de cada tres sufre maltrato psicológico. Solo hay que leer los datos, la evidencia esta ahí. No es ninguna invención.

¿Y a aquellos que aún piensan que la mujer es inferior al hombre?

Que eso ya se ha quedado obsoleto, que eso ya pasó y estamos en otra época. La mayoría de los hombres nos tratan de igual y nos dan el valor que merecemos, ni más, ni menos. Todos somos seres humanos y hay que valorarnos por nuestra esencia, no por nuestro sexo. Les diría que se modernicen un poco.

De hecho, eres un claro ejemplo de que eso es mentira. Eso quedó claro con tu participación en El desafío, que ganaste. ¿Cómo fue?

Fue todo un viaje lleno de aventura, alegría y sufrimiento. Con el reparto que había, yo pensaba 'con no quedar la última, me conformo'. Por el tipo de físico que tengo y de donde vengo, no se apostaba mucho por mí, pero a base de trabajo y esfuerzo se demuestra que no todo está en la apariencia física o si eres hombre o mujer. Con trabajo, destreza y disciplina, pude ganar El desafío y demostrar que no hay barreras para quien no quiere que las haya.

Ahora cuenta con una sección en El hormiguero. ¿De dónde te viene esa pasión por los retos?

Lo de los retos lo estoy descubriendo ahora, pero siempre he sido mucho de deporte desde pequeña. En el colegio tenía una profesora de educación física maravillosa que me inculcó el amor por el deporte y me enseñó de todo (...) Para mí, el reto de pequeña era aprender el deporte y destacar. Nunca fui la mejor en nada, pero ganaba una medalla, destacaba, ganaba otra y me pasaba a otro deporte. Así que ya me viene de pequeña, supongo.

Podría decirse que te gusta descubrir nuevas cosas, porque también te gusta viajar. Y sueles hacerlo sola, que tiene su mérito.

Me encanta. Empecé a hacerlo sola por supervivencia, porque en esta profesión no tienes vacaciones programadas, sino que surgen de pronto de un proyecto a otro, y nunca coincidía con nadie. Con lo cual, decidí que no me quería quedar aquí esperando a tener compañía y que había mucho mundo por recorrer. Me lancé en mi primer viaje, que fue a Brasil, con 24 años. Me encantó la experiencia y ya no he parado. Cuando tengo unos días, decido a dónde voy y salgo un poco de la burbuja de aquí.

¿Te queda algo más por hacer?

Muchísimas cosas. Me quedan un montón de países por conocer, un montón de proyectos y personajes diferentes por hacer.

Y entre todos esos proyectos... ¿alguno entre manos?

Me voy a República Dominicana la semana que viene a rodar una película y tengo una participación pequeña en otra película. Eso hasta Navidad. Y entre medias, El hormiguero y Escape room, en el teatro.

¿Es la actuación tu verdadero amor?

Sí, desde el momento en que empecé a estudiar descubrí que era mi pasión. Es lo único a lo que dedico mi vida. Me apasiona y me hace feliz.