PP y Cs creen que no es el momento de aplicar las 35 horas

Los grupos Popular y de Ciudadanos, a los que se sumó Vox, rechazaron hoy la moción socialista de doce punto para cumplir compromisos y derechos de los empleados públicos al considerar que era un “corta pega”, sobre el que preguntaron sí es éste el momento de aplicar las 35 horas en la Función Pública cuando hay teletrabajo y cumplimiento de objetivos para mantener los servicios básicos.

Así respondieron en el pleno de las Cortes Leticia García (PP) y Alba Bermejo (Cs), para quienes los puntos expuestos por la socialista Yolanda Sacristán o están en proceso y en diálogo con los sindicatos, o no se pueden realizar tal y como están planteados o corresponden, en otros casos, al Gobierno, mientras que parlamentaria de la oposición acusó a la Junta de gastar dinero en asesores y no cumplir con trabajadores, autónomos, pymes y empleados públicos.

Yolanda Sacristán, en la presentación de una moción, argumentó que un año y medio después la gestión en Función Pública es un cúmulo de incumplimientos y denunció que la partida de los puestos de libre designación en el área de Presidencia ha aumentado en más de 800.000 euros en los presupuestos de 2021, donde preguntó qué trabajo realizan los asesores José Manuel Fernández Santiago e Ignacio Cosidó en el “ala de quemados de Presidencia”.

En concreto la moción, plantea la puesta en marcha con carácter inmediato de la jornada laboral de 35, aprobar el desarrollo reglamentario de la implantación y desarrollo de la carrera profesional, abonar los fondos adicionales del 0,20 y 0,25 por ciento de la masa salarial de 2018 y 2019, elaborar las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo o limitar los puestos de libre designación exclusivamente a los puestos superiores a jefes de servicio y secretarías de altos cargos.

También, el reconocimiento de la condición de personal sanitario a los celadores de centros e instituciones sanitarios, la equiparación de salarios entre el personal sanitario de la Gerencia de los Servicios Sociales y de Sacyl, la derogación del decreto que regula las prestaciones personales obligatorias en el ámbito del sistema de salud, la convocatoria de las plazas de la oferta de empleo público pendientes de 2018 y 2019 y la elaboración de un plan de recuperación del empleo público.

“No parece que haya ninguna intención de cumplir con estas intenciones, que según el consejero Ibáñez son pretérito”, afirmó Sacristán en declaraciones recogidas por Ical, convencida de que la falta de diálogo ha provocado “el enfado” de los sindicatos en las mesas de la Función Pública, a lo que unió la política de privatización como la relación de puestos de trabajo.

La procuradora de Ciudadanos Alba Bermejo consideró que el texto no presenta “nada nuevo bajo el sol” y afirmó que frente al realismo de la Junta el PSOE se ha alzado en el “sensacionalismo”, a la vez que puso en valor el diálogo del Ejecutivo con los sindicatos para cumplir los compromisos, como las 35 horas y la carrera profesional y añadió que se trabaja en reducir la temporalidad, en la relación de puestos de trabajo y en la oferta de plazas de empleo público.

“Un corta pega que resta validez a los argumentos”, calificó la popular Leticia García, que preguntó si es el momento de aplicar las 35 horas y aseguró que los empleados públicos están muchos en teletrabajo y cumplimiento de objetivos para mantener los servicios básicos y rebatió el aumento en asesores de la Junta con los más de siete millones de la Presidencia del Gobierno. “Me recuerda a un niño pequeño preguntando cuando llegamos”, aseveró.

La popular pidió “más propuestas” y apoyo de los socialistas en el “bloqueo estatal” de algunas medidas, y también la instó a “no preguntar siempre por lo mismo”, ya que algunas de las materias están en proceso, otras corresponden al Gobierno y otras no se pueden aprobar tal y como están planteados.

García manifestó que se ha encargado a una empresa especializada el estudio para el cumplimiento de las sentencias a la hora de cumplir con las sentencias para la elaboración de la relación de puestos de trabajo y aseguró que hay 30 procesos selectivos convocados y se trabaja en la oferta de empleo público.

También, el procurador de Vox, Jesús García-Conde del Castillo, anunció el voto en contra, aunque compartió algunos puntos del texto como la derogación del decreto sanitario y la estabilidad en el empleo pero discrepó de que este sea el momento para destinar 80 millones a la carrera profesional.

En nombre de Por Ávila, Pedro José Pascual respaldó los compromisos incumplidos de las 35 horas, la carrera profesional y la equiparación salarial y la retirada del decreto de sanitarios, de manera que anunció el voto a favor de la misma.

“Lo que pedimos son cuestiones a las que ustedes se han comprometido y no están cumpliendo, los sindicatos saben que ustedes no son de fiar”, rebatió Sacristán, que recordó que las 35 horas son un derecho que ya tenían, no uno nuevo, y se preguntó si no hay empleados para realizar la elaboración de la RPT, sobre la que no se dice la empresa contratada.

Por último, manifestó que han aumentado más del doble la partida para asesores en la Consejería de la Presidencia, denunció el incremento en 332 plazas los puestos de libre designación y concluyó que mientras la Junta “gasta dinero colocando a amigos” los autónomos y pymes no han cobrado ayudas y los ERTE empiezan a recibirlas ahora, pero no todos porque se deja fuera a 36.000. “Son un gobierno de absolutos incapaces”, sentenció.