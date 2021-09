Mañueco garantiza financiación en 2022 ante el incendio

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, garantizó este martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León que la «financiación estará contemplada en los Presupuestos que esta Cámara tendrá que aprobar de cara al año 2022» para paliar los efectos del incendio que asoló la Sierra de la Paramera, si bien no concretó partidas y destino exacto de las mismas a la pregunta que formuló el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, para interesarse sobre esa cuestión en el turno de control al Ejecutivo regional. De igual modo, garantizó el cobro de la PAC a los afectados por el fuego.

Fernández Mañueco, que reiteró que el «compromiso de la Junta es claro con todas las personas afectadas por el incendio», recordó su presencia en Navarredondilla para presentar el Plan de Restauración de la zona y defendió que «desde el primer momento la Junta de Castilla y León estuvo en primera línea minimizando sus consecuencias y también para proteger a las personas».

El presidente de la Junta continuó explicando que ese plan de recuperación, al que definió como «abierto y ampliable», está previsto para «los próximos 10 años al menos, con 25 millones de euros solo desde la Junta de Castilla y León en colaboración con el Estado y con la Diputación Provincial de Ávila». A esa cantidad, siguió diciendo, «habrá que añadir las ayudas que vengan de la declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno de España o las ayudas de Protección Civil». Y recalcó que «una parte de estos fondos ya han empezado a ejecutarse, incluso antes de la extinción de propio incendio las más urgentes».

Durante el turno de réplica, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, aseguró que «necesitamos algo más que asegure que todos los afectados por el incendio de la Sierra de la Paramera van a recibir apoyo económico el tiempo que sea necesario hasta su total recuperación», por eso demandó que se incluya esa partida en los Presupuestos de 2022 «especificando además el destino de todos esos millones, los plazos y su distribución, y qué mejor momento que ahora cuando usted ya anunciado y se ha ofrecido a negociar con los grupos parlamentarios los presupuestos de 2022».

Pedro Pascual reconoció que ya está llegando ayudas directas pero, apuntó, «todo esto es muy general» y «hay varias cuestiones que quedan en el aire». Por este motivo, preguntó que es lo que va a ocurrir “con los ganaderos que tienen fincas propias, particulares o que las tienen arrendadas pero no al Ayuntamiento porque según su plan lo que la Junta va a hacer es financiar los cercados de pastos comunales». También se interesó por el instrumento financiero de la Consejería de Agricultura y Ganadería que se pondrá a disposición de los ganaderos «en condiciones ventajosas», y precisó que lo que los ganaderos necesitan «son líneas de apoyo específicas con préstamos con condiciones blandas o a ser posible sin ningún tipo de interés». Y además se refirió al tema de la PAC y «qué iba a pasar si el pasto no reverdecía de aquí a un año», porque, apuntó, «la gente de la zona afectada no tiene tan claro lo de los brotes verdes», y lo que necesitan es que se «les asegure que o bien van a cobrar la PAC o bien sea la Junta la que saque una línea de ayudas similar».

En el turno de dúplica, Fernández Mañueco insistió en que el «plan está diseñado pensando en las personas y especialmente en los ganaderos» y lanzó un mensaje de tranquilidad a agricultores y ganaderos porque «se va a cobrar la PAC».

A continuación se refirió a las ayudas que ya están llegando a la zona, con unas 800 toneladas de pastos, de forraje y de pienso, y con la presencia de 82 abrevaderos a los que se les está aportando 97.000 litros de agua al día.

A su vez, hizo mención a las actuaciones de protección hidrológica, de recuperación forestal, en el ámbito cultural, de recuperación de todos los cercados y de infraestructuras, así como de la creación de una Oficina de Información y Atención a las personas afectadas.

De igual modo, se refirió al plan que va a desarrollar la Junta de Castilla y León, en colaboración con las diputaciones provinciales, para la implantación de parques comarcales para luchar contra los incendios, aportando 45 millones para la construcción y equipamiento de estas infraestructuras en toda la Comunidad, y donde la Diputación de Ávila va a ser uno de sus impulsores.

Finalmente, insistió en que «tenemos que mimar aquella zona devastada, porque si entran los animales antes de tiempo, ni habrá pasto ni habrá en el futuro ganadería».